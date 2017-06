MADRID. LAS FAMILIAS DE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD SE QUEJAN DE FALTA DE PLAZAS EN LA ESCUELA PÚBLICA

Etiquetas

Plena Inclusión Madrid señaló hoy que la afirmación de la Consejería de Educación de que “todas las familias madrileñas que han optado por la enseñanza pública han obtenido plaza en su municipio o distrito” es “falsa”, ya que "esto no es así en el caso de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo".El movimiento asociativo agregó en un comunicado que el lema de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ‘Su educación la eliges tú’ es “un mero slogan publicitario, ya que las familias de alumnos con discapacidad intelectual o del desarrollo no tienen en muchas ocasiones la opción de decidir”.Plena Inclusión Madrid denuncia que existen casos en los que las familias de alumnos con discapacidad intelectual o del desarrollo se ven obligados a matricular a sus hijos en centros de educación especial, aun cuando esta no es la opción elegida por ellos.Plena Inclusión Madrid añadió que existen casos concretos que desmontan tan tajante afirmación. Es el caso de un niño de 7 años (F.L), escolarizado por obligación en un colegio fuera de su distrito porque no hay recursos suficientes en el suyo; de una menor de 3 años (J.S.O), que no ha podido acceder a ninguno de los centros preferentes de su distrito y en contra del deseo de la familia se le deriva a educación especial; de A.R., de 6 años, obligado a cambiar de colegio y derivado a educación especial en contra de la voluntad de su familia; o el de D.P. de 3 años, quien no ha sido admitido en ninguno de los tres centros preferentes de su distrito, según afirma.Para Plena Inclusión Madrid, es obvio que las familias de los alumnos con discapacidad intelectual o del desarrollo están siendo “discriminadas” y “se está negando a los padres y madres el derecho a decidir sobre el modelo de educación que quieren para sus hijos, a pesar de que la Comunidad de Madrid afirma que los pilares del sistema educativo madrileño son, entre otros, la libertad de elección de los padres, la igualdad de oportunidades y la calidad".Plena Inclusión Madrid se pregunta dónde está la igualdad de oportunidades y la calidad para alumnos con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, “cuando se les niega el derecho a elegir o cuando los niños/as se ven relegados a una modalidad educativa que, en ocasiones, eligen o se ven obligadas a elegir por la falta de recursos para atenderles”.Sorprende, según Plena Inclusión Madrid, ver como desde la Consejería de Educación se trasladan con éxito cifras sobre la libertad de elección y los presuntos “pilares” de la política madrileña, "cuando nuestras familias se encuentran con verdaderos obstáculos al tratar de ofrecer a sus hijos la educación que desean: una educación de calidad que la Comunidad está obligada a facilitar a todos y cada uno de los madrileños sin excepción, atendiendo a sus necesidades".