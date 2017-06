FAPA inicia una campaña de recogida de firmas para mantener el mismo horario todo el curso lectivo

Etiquetas

La supresión de las vacaciones asociadas a Semana Santa es una medida "acorde" a sus "planteamientos"

La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Cantabria (FAPA) ha comenzado hoy una campaña de recogida de firmas entre las familias para mantener el mismo horario durante todo el año lectivo. Para ello ha habilitado hojas de firmas y la plataforma de Ceapa reivindicaciones.org.

Así lo ha anunciado hoy la federación en un comunicado, en el que ha precisado que no está participando en las negociaciones para fijar el calendario escolar del próximo curso, y ha señalado que la supresión de las vacaciones asociadas a Semana Santa es una medida "acorde" a sus "planteamientos".

FAPA ha precisado que en las reuniones mantenidas con la Consejería de Educación ha pedido que se cumpla el compromiso alcanzado el año pasado de que la jornada tenga el mismo horario a lo largo de todo el curso, y considera "asumible y razonable" la propuesta de la Administración de mantener el horario reducido la primera semana de septiembre para no tener un comienzo de curso tan "brusco".

"Ahí empieza y acaba nuestra participación en las negociaciones", ha remarcado, subrayando que no ha tenido "nada que ver" en la decisión de suprimir el periodo de vacaciones coincidente con la Semana Santa.

"Las asociaciones de padres y madres de la educación pública venimos planteando desde hace años que no es lógico que la programación del curso escolar tenga que depender del calendario religioso, por lo que esta es una medida acorde a nuestros planteamientos. Pero, como ya hemos dicho, no es una decisión en la que hayamos participado", ha enfatizado.

En este sentido, la federación ha dicho que no es su responsabilidad explicarla a los "sectores de la sociedad reacios a ella" y que no está dispuesta a que se le use "como parapeto" de algo en lo que sus integrantes han sido "meros espectadores, aunque se nos enseñe la película antes".

"La única función que estamos teniendo es la de seguir reivindicando que las decisiones se tomen entre toda la comunidad educativa (a lo cual, sobre el papel están dispuestas todas las partes); que se haga a principios de año y no en junio; y que se cumpla el acuerdo alcanzado hace un año", ha resumido.

Al respecto FAPA no entiende, que si la reducción de jornada es necesaria de cara a la organización y programación del curso, "como se nos ha dicho últimamente", se opte por adelantar un día su comienzo para hacer puente el 7 de diciembre, en lugar de dedicarle a estos aspectos.

Y tampoco entiende que, en el ámbito de una negociación laboral, ahora se aborde volver a variar el número de evaluaciones a realizar en el curso. "Nos parece evidente que ese no

es ni el lugar ni la forma en la que tendría que tomarse una decisión de este tipo", ha sostenido.