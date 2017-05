JORDI PUJOL Y MARTA FERRUSOLA, PENDIENTES DE CITACIÓN PARA DECLARAR EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Etiquetas

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata citará a Jordi Pujol y a su mujer, Marta Ferrusola para tomarles declaración en los próximos días, una vez analizados los documentos hallados en el registro realizado en su domicilio el pasado 26 de abril. La declaración del matrimonio será ineludible, según indican fuentes jurídicas, teniendo en cuenta las evidencias halladas y la última declaración del hijo mayor del clan, para quien el magistrado decretó prisión el 25 de abril. En el registro del domicilio del expresidente de la Generalitat se encontró el testamento del abuelo Florenci, el origen de la fortuna familiar, según ha venido sosteniendo Jordi Pujol. El documento, fechado en 1967 no habla, sin embargo, de las cantidades depositadas en el extranjero.Según la versión que ha sostenido Jordi Pujol, el abuelo dejó a sus siete nietos alrededor 140 millones de pesetas que dejó depositados en Andorra, primero en Andbank y después en la ahora intervenida Banca Privada de Andorra (BPA), que no fueron regularizados en España hasta 2014.El testamento no menciona esas cantidades que se mantuvieron ocultas por la inquietud que sentía Florenci ante la decisión de Jordi Pujol de emprender una carrera política, siempre según los argumentos de la familia. En el registro también se localizaron otros dos testamentos, el de la madre de Pujol, María Soley, de 1981, y el de Jordi Pujol Ferrusola, también de ese año. Además, la Policía incautó varias hojas manuscritas del abuelo Florenci y otra nota en que Marta Ferrusola, identificada como “madre superiora”, ordenaba una transferencia a la banca andorrana. En ella, Ferrusola solicitaba una transferencia de dos millones de pesetas a la cuenta en Andorra de su hijo Pere en junio de 1998. Esta solicitud fue anotada a mano por el gestor bancario que se refería a Ferrusola como “madre superiora” que le llamó por teléfono para dar la orden.