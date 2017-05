RSC. LA FUNDACIÓN BANCARIA ‘LA CAIXA’ IMPULSA EN HONG KONG SU PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON ENFERMEDADES AVANZADAS

Etiquetas

El presidente de la Fundación Bancaria ‘la Caixa’, Isidro Fainé; el presidente de The Bank of East Asia Charitable Foundation Limited, David K. P. Li, y el comandante de The Salvation Army Hong Kong, Ian Swan, han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar el 'Programa de atención integral a personas con enfermedades avanzadas' en Hong Kong.Este programa, avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ofrece atención sanitaria y psicosocial, asesoramiento y apoyo integral tanto a las personas como a sus familias.En Hong Kong se ha implementado un servicio de cuidados paliativos en residencias que atienden a dos tipos de personas: las que por su situación personal y soledad necesitan unas atenciones que no pueden tener en su casa, y las que no tienen estructura económica y familiar, a las cuales la Administración subvenciona parte de la estancia.Esta iniciativa, en marcha desde 2010, también pretende hacer difusión de los cuidados paliativos, de su cultura y de sus servicios en la sociedad de Hong Kong, además de crear conciencia social de cómo afrontar la etapa final de las enfermedades avanzadas de una manera óptima, ofreciendo la mejor atención médica, de control del dolor y la atención emocional y espiritual que requiere la persona.El hecho de aplicar este tipo de intervención en residencias, fuera del entorno hospitalario, permite un cambio social importante: el acompañamiento no solo de los pacientes, sino también de los familiares en los últimos momentos de vida.Solo en 2017 el programa ha llegado a 13 residencias y atendido a 64 pacientes y más de 140 familias. Además, cerca de 7.500 personas han participado en actividades de sensibilización.El acuerdo firmado por las tres instituciones contempla que la Fundación Bancaria ‘la Caixa’ destina más de 600.000 euros a la renovación del programa. Fainé destacó que “la salud es el bien más preciado y desde la Fundación Bancaria ‘la Caixa’ contribuimos firmemente en garantizar una atención integral a las personas que atraviesan situaciones difíciles”.“De la misma manera que en España les ofrecemos acompañamiento, queremos que este compromiso con los más vulnerables traspase fronteras con el fin de llevar nuestra acción social a todas las áreas geográficas donde mantenemos alianzas financieras”, añadió.