Fabiola Martínez: "Bertín es un encantador de serpientes"

CHANCE: ¿Qué nos presentas con esta colección de bañadores?

Fabiola Martínez: Os presento un poco de glamour, porque el bañador siempre está relacionado un poco con esconder algo, y en esta ocasión queremos mostrar algo que vale tanto para vestir ahora en verano, como para tener un toque glamouroso en la playa.

CH: ¿Cuál es el estilo de bañador que más te gusta a ti?

F.M: El que más me favorezca. No soy mucho de me gusta así o asá, hasta que no me lo veo puesto no me decido, yo creo que hay que probar.

CH: Tú que tienes ese tipazo...

F.M: Uy, tipazo... yo no me cuido, intento todo lo posible...

CH: El momento este de probarse el bañador por primera vez en el año es un poco terrible, ¿a ti te pasa?

F.M: Claro que sí, ese momento en el que te ves tan blanca, te ves marcas en todos lados, las piernas que hay que trabajarlas* pero bueno, luego te pones en faena, la alimentación y un poquito de deporte, y la cosa mejora.

CH: ¿Eres una mujer pudorosa? ¿Te da vergüenza enseñar?

F.M: No, no, no... en absoluto. De hecho, cuando trabajaba como modelo uno de mis fuertes era hacer lencería y baño.

CH: Entonces, te reconoces como una mujer sexy con capacidades para enseñar, ¿no?

F.M: A mí sexy no me gusta, me gusta más sensual, mostrar lo justito con un toque sofisticado.

CH: ¿Echas de menos ser modelo?

F.M: Bueno, estos momentos hacen que lo reviva como si no me hubiese ido nunca de la profesión. Pero si que lo echo de menos, el viajar... es que es otra vida, ahora mismo no podría compaginarlo.

CH: ¿Te atreverías a hacer una portada en la que se mostrase ese lado sensual?

F.M: No, pero os voy a explicar porqué. No por mí, sino porque yo ya soy madre, y hay veces que me he puesto algún vestido con un poco de transparencia y mi hijo Carlos me ha dicho "mamá, se te ve". No creo que sea una cuestión de machismo, que no quiero que vaya por ahí el tema, pero si que creo que a veces se enseña demasiado sin necesedidad. Yo, por ejemplo, los últimos premios 'Oscar', todas con unos escotazos... pero qué necesidad hay, si puedes ir estupenda con un vestido maravilloso, mostrando que todavía esta todo en su sitio. Yo ahora no, quizá antes cuando trabaja como modelo te muestras más, porque eres como un lienzo en blanco, te pones lo que te toque. Pero ahora ya no.

CH: ¿Cómo se presenta este verano?

F.M: Espero que tranquilo, porque llevamos un año de trabajar tanto que merecemos un poquito de descanso. Hemos cogido una casa en portugal, vamos a pasar allí unos días. Y luego, como siempre, nos vamos a Sevilla, al campo, a disfrutar de la familia y a estar en nuestra burbuja.

CH: ¿Os juntaréis todos?

F.M: En la casa de Portugal, sí. Todos, todos, todos... niñas, que ya no son tan niñas, nietos, mis hijos... todo el mundo.

CH: Te tenemos que pregunta por la triste noticia que saltó hace unas semanas, que es la separación de la hija de Bertín, ¿cómo lo habéis vivido vosotros?

F.M: Pues mira, con mucha sorpresa y con mucha penita. Porque es una familia muy bonita, los dos son estupendos, pero... bueno, son decisiones que han tomado ellos y hay que respetarlas.

CH: ¿Os pillo de sorpresa? ¿No lo esperabais?

F.M: Nada, nadie. Esto es lo que suele pasar, que en casa cada uno tiene su realidad, no es que ellos fingieran nada de cara a la galería, pero si había problemas no eran evidentes, sería entre ellos* y bueno, cuando Alejandra nos dio la noticia, pues nos chocó mucho.

CH: ¿Cómo se encuentra ella?

F.M: Bueno, con todos los cambios. Se encuentra bien, porque sabe que esta arropada por toda la familia, además con la familia de quino, y con quino, siempre ha habido muy buena relación, con lo cual, bueno* se vive con tristeza, ella está adaptándose a los cambios, pero la vemos bien, tranquila. Ha visto que todos aceptamos su decisión, y eso te da tranquilidad dentro de lo que es todo esto.

CH: ¿Seguís en la búsqueda de la casa perfecta?

F.M: Al final la vamos a tener que hacer. Porque una casa adapatada a las necesidades especificas que necesitamos para Kike no la vamos a encontrar. Hay que hacerla y en eso estamos, a ver si es pronto.

CH: ¿El programa cómo va?

F.M: La temporada ha parado ahora porque hay que descansar, pero se sigue grabando. Estuvo grabando ayer y mañana se va a grabar otro a tarifa, me parece.

CH: ¿Estáis viendo el programa de Risto? Porque se asemeja un poco al formato de Bertín.

F.M: Yo no soy mucho de ver la tele, pero también es verdad que quien abrió la veda de la entrevista en sofá fue Risto, el no es que nos esté copiando, el formato existe y el fue quien empezó, y que lo continúe me parece estupendo.

CH: ¿Qué te han parecido las declaraciones de Julio Iglesias? Que dice que le tiene miedo a tu marido porque le saca mucha información a la gente.

F.M: Yo doy fe de esto, es un encantador de serpientes. Pues mira, el programa con Julio sería muy bonito. Además, Julio es uno de los personajes que más puede contar de todo, tanto de España, de su vida en España, sus orígenes, su trayectoria... y luego, como español desde fuera, es un internacional de los grandes.

CH: o uno con Isabel Preysler...

F.M: También, pero... mira, te diría que de Isabel lo sabemos casi todo, ¿qué nos puede contar Isabel que sea nuevo? Tiene que ser algo muy íntimo que nos sorprenda. La magia de este programa es coger gente que no te esperas, eso es lo que a la gente le gusta. Porque vas a un caballo ganador, en este caso, Isabel Preysler, y dices, bueno sí, la gente lo va a ver... pero la sensación que te queda al final del programa cuando dices 'ostras, esto no lo sabía'... eso con Isabel no te queda. Pero sería también un programón... si se deja llevar.

CH: Su romance con Mario Vargas Llosa, lo cierto que está despertando...

F.M: Pues a mi me interesa más Vargas Llosa, una entrevista con Vargas Llosa... esa sí.