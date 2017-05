Foro de la Familia de Baleares acude a la Cumbre Mundial de las Familias de Budapest

Etiquetas

El Foro de la Familia de Baleares acudirá entre el 26 y el 28 de mayo a la Cumbre Mundial de Familias que se celebrará en Budapest (Hungría) bajo el lema 'Construyendo naciones amigas de la familia - ¡Fortalecer a las familias!', en la que mantendrá reuniones con administraciones, políticos y ONGs de Europa para interesarse por las políticas familiares.

En este congreso también se desarrollará el Foro Europeo One of Us que debatirá nuevas estrategias en defensa de la familia y la vida en la Unión Europea, ha informado la organización en una nota.

Budapest recibirá a familias, organizaciones no gubernamentales, profesionales y políticos que defienden que las familias son el futuro de las naciones y, por eso, los gobiernos deben protegerlas.

Para el FFB, "la familia configura nuestro desarrollo social, económico, político, ético y cultural" y tiene "un papel decisivo como factor de vertebración e instrumento de cohesión social, como mecanismo impulsor de la solidaridad intrageneracional e intergeneracional y como cauce singular para el libre desarrollo de la personalidad de la ciudadanía".