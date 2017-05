Familias de jóvenes saharauis retenidas por el Polisario exigirán a Exteriores el mismo trato dado a Jimena y Shaza

Etiquetas

La plataforma La Libertad es su Derecho, que aglutina a cuatro familias de acogida de jóvenes saharahuis supuestamente retenidas por el Polisario, han anunciado que se concentrarán ante el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid para reclamar el mismo trato que han recibido la española Jimena y su pareja egipcia Shaza, repatriadas desde Turquía tras escapar de la familia de esta última desde Dubai.

"Queremos que las traten como han tratado a Jimena y Shaza. Porque a Shaza, sin tener ningún documento español, la han repatriado. Esa era una de las excusas que nos ponían, que --las jóvenes acogidas-- no tenían nacionalidad española", ha señalado desde San Miguel de Salinas (Alicante), Bienvenida Campillo, portavoz de las familias y madre de acogida de Koria, una de las cuatro chicas que asegura que están retenidas por el Polisario desde 2011, cuando cumplió la mayoría de edad, en los territorios liberados.

Así, ha señalado que el lunes 22 de mayo se concentrarán ante el Ministerio para "exigir la repatriación de los cuatro casos que hay públicos y que se trate igualdad" que a Jimena y Shaza. En ese sentido, Campillo ha expuesto que una de las chicas sí tiene nacionalidad española y "lleva 17 meses allí y tampoco se actúa".

En estos momentos hay cuatro casos denunciados de familias de San Miguel de Salinas, Tenerife, Mairena del Aljarafe (Sevilla) y Rociana del Condado (Huelva).

En cuanto a su propio caso, Campillo ha explicado que su hija de acogida, Koria, quedó bajo tutela de la Generalitat en 2011 al ser declarada en desamparo al tener que someterse a una intervención por problemas de corazón y ser menor de edad.

Así, tras la intervención en las Navidades de 2011 viajaron a los territorio liberados y el último día de ese viaje fue cuando quedó retenida, se la llevaron y no pudo regresar, a pesar de estar cursando segundo de bachillerato.

"Por eso, cuando la retienen allí está bajo tutela de la Conselleria, y todos los documentos son españoles. Ella viaja con un título de viaje español", ha advertido Campillo. A partir de ese momento perdieron todo contacto con ella.

"Nos han tenido incomunicados desde hace seis años por un supuesto problema entre familias, y el último intento por viajar fue en junio del año pasado, cuando pedimos a la delegada saharaui que nos facilitara un encuentro con la familia para poderlo resolver, pero a día de hoy no tenemos el permiso", ha relatado.

Sin embargo, para su "sorpresa" hace "unos días", la propia Koria se puso en contacto a través de Whatsapp con la familia por "escrito" y por "mensajes de voz". "Estuvimos hablando por audios y escritos durante dos días y en algunos momentos decía que el teléfono no lo tenía ella, y me seguían escribiendo o que no podía hablar porque estaban los hombres allí. Fue una conversación vigilada, con un guión", ha opinado.

"Después de seis años hemos podido hablar con ella, la hemos podido escuchar, saber de ella; una alegría, porque nos han dicho de todo, que había muerto", ha comentado y ha puntualizado que ahora tiene 24 años.

"NO HAGAS NADA QUE ME HAGA DAÑO"

Sobre la conversación mantenida, Bienvenida Campillo ha revelado que su hija le transmitió mensajes a escondidas de la vigilancia en los que le pedía que no hablara "con nadie" que no fuera ella "porque todo lo que dicen son mentiras".

Además, le solicitó: "No hagas nada que me haga daño a mí, porque lo que me hace daño a mí te lo hace a ti" y le pidió que hiciera lo que tuviera que hacer "pero no preguntes a nadie por mí".

Asimismo, le comunicó que desde Alicante le habían enviado cosas, "pero que nunca le habían llegado y también que su familia no tenía ningún problema y que fuera a la raíz del problema". En ese sentido, Campillo ha apuntado que "la responsabilidad es totalmente del Polisario que es quien niega llegar hasta la familia y a Argelia que los tiene en su territorio y permite que se vulneren los derechos humanos totalmente".

RETENIDAS A LOS 18

Bienvenida Campillo ha afirmado que existen "cosas que no cuadran" y ha ejemplificado que el Polisario dice que es una cuestión entre familias, mientras su hija Koria lo niega.

"El Polisario reconoce que las chicas, cuando cumplen 18 años son retenidas, y que es una cuestión que los padres se tienen que plantear cuando van a cumplir los 18: si pueden llegar a la edad en que pueden decidir su destino, o si tienen que capturarla para meterlas en otro mundo", ha sostenido.

"Hemos presentado dos denuncias, en el caso de Koria: una contra la relatora especial contra la violencia contra la mujer, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas; y, una conjunta, ante el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que actúen como consideren ante esta violación", ha continuado.

Finalmente, ha expuesto que el Frente Polisario "incumple la mayoría de artículos de su Constitución" y ha puesto como ejemplo el artículos 26 y 27 que reconoce la libertad de las personas o el que protege la intimidad; el artículo 11 que garantiza las libertades fundamentales o el 36 que protege la salud. "Han conculcado todos los derechos de su Constitución", ha lamentado Campillo.