Feministas y 'provida', en contra de la gestación subrogada: "Es un egoísmo biológico. ¡Que adopten!"

Asociaciones feministas y 'provida' han mostrado su postura contraria a la regulación de la gestación subrogada al considerar que atenta contra los derechos de la mujer. Así, han abogado por agilizar los procesos de adopción para dar respuesta a aquellas personas que desean tener un hijo.

La activista Alicia Miyares y portavoz de 'No somos vasijas' -plataforma que agrupa a asociaciones feministas en contra de la gestación subrogada- ha explicado en declaraciones a Europa Press que este proceso se trata de "una barbaridad jurídica y ética de gran calibre en el que se utilizan los cuerpos de las mujeres para satisfacer a terceras personas". Así, ha indicado que "lo terrible de este asunto es la renuncia del derecho de las mujeres a la afiliación y la custodia".

En este sentido, Miyares ha indicado que, "en vez de perder tanto tiempo en ésto, habría que gastar energías en agilizar los procesos de adopción en la sociedad". Ante el argumento de las asociaciones de gestación subrogada que explican que esta práctica y la adopción son aspectos totalmente distintos y compatibles, la portavoz de la plataforma ha asegurado que se trata de un "egoísmo biológico puro y duro, en el que no les importa usar a mujeres como recipiente". "¡Qué adopten!", ha sentenciado.

Por su parte, padres por gestación subrogada indican que no hay mayor libertad que la de que una mujer sea la que decida si realiza o no este proceso. Ante ésto, Mirayes ha señalado que "no se puede invocar la libertad para quitar derechos" y ha rematado que, "según los códigos civiles, madre es la que pare".

SOCIEDAD PATRIARCAL

En la misma línea, la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, ha señalado que la gestación subrogada supone "alquilar o explotar la capacidad reproductiva de las mujeres". "Hay que considerarla en una sociedad patriarcal en la que vivimos y además en un concepto neoliberal, que conduce a la compra y venta de bebés y a la explotación de la capacidad reproductiva de las mujeres", ha subrayado.

"Hay una formula que es la adopción, en la que hay muchos niños que están esperando familia --ha explicado Besteiro--. Lo que hay detrás de esto es muchísimo dinero y esto es lo que se está manejando; intentar regular lo que conduce a mas dinero".

Asimismo, ha señalado que el hecho de que se regule no va a acabar con la explotación de mujeres. "En Holanda está regulada la prostitución y no se evita que haya mujeres tratadas y explotadas sexualmente", ha asegurado.

Mientras, la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Sotelo, ha explicado a Europa Press que se trata de "una cuestión que tiene que ver con los derechos fundamentales de las personas". "No entendemos por qué algo que está relacionado con la integridad física de las personas se somete a contrato y hay gente que lo ve tan natural", ha indicado.

UN RETROCESO EN DD.HH PARA LOS 'PROVIDA'

El presidente del Foro Español de la Familia, Mariano Calabuig, considera que esta práctica es "un retroceso en materia de derechos humanos permitiendo la compraventa del niño que se gesta y admitiendo el alquiler del cuerpo de una mujer".

Para Calabuig, una posible legalización de los "vientres de alquiler" supondría "un retroceso que permitiría nuevas formas de explotación de las mujeres, especialmente de las que carecen de recursos económicos, y una apertura de un nuevo mercado de compraventa de niños".

Por su parte, el presidente de la Federación Europea One Of Us, Jaime Mayor Oreja, ha tachado de "disparate" la regulación de la gestación subrogada que, a su juicio es sinónimo de "mercantilización, negocio y comercio".

"No se puede afirmar que porque haya un caso extremo y concreto, en el límite de una situación, haya que crear una norma para regular la excepción. No se puede aducir que porque en algunos países, como Canadá, haya una regulación de los vientres de alquiler, hay que hacerlo aquí", ha subrayado.

Así, las entidades que conforman la Federación Europea One Of US han mostrado su "rechazo absoluto" a la gestación subrogada, ante el debate que ha surgido en España estos días y lo califican como "un nuevo modo de esclavitud".

En esta línea, la presidenta de la Asociación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, ha señalado que es "inmoral y contrario al respeto de los derechos humanos".

"La maternidad, que es algo realmente grande, se desvirtúa e instrumentaliza cuando la mujer es utilizada como una mera portadora y productora de hijos para otros o cuando alguien se cree con derecho a conseguir hijos de cualquier modo", ha subrayado.

Por último, la directora general de Fundación Redmadre, Amaya Azcona, ha pedido que no prevalezca el deseo de ser padre o madre sobre "la dignidad de las mujeres" ni sobre "el derecho del hijo a ser criado por su padre y su madre".