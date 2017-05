Fernández acusa a Iglesias de actuar de "madrastra de Blancanieves con una moción envenenada"

Etiquetas

El presidente del Principado, Javier Fernández, ha protagonizado este viernes un nuevo enfrentamiento dialéctico con el portavoz de Podemos Asturies, Emilio León, en el parlamento y ha acusado al secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias de hacer de "madrastra de Blancanieves con esa moción que es una manzana envenenada".

"No se debe interferir en la vida en común de otras organizaciones como ustedes lo han hecho y lo están haciendo con esa moción que es una manzana envenenada", ha dicho Javier Fernández.

Fernández se manifestaba así en su turno de respuesta al portavoz de Podemos que preguntó al presidente asturiano si considera las declaraciones de Rodríguez-Vigil, expresidente asturiano y miembro remunerado del Consejo Consultivo, para quien muchos asturianos emigran porque hay mejores lugares para vivir que Asturies, representativas de la orientación política de su Gobierno.

"La posición de Vigil es suya. Me parece penoso que haya asturianos que quieran trabajar en Asturias y no lo puedan hacer", dijo Javier Fernández, que ha indicado además que Rodríguez Vigil "no es miembro del PSOE, pero aunque lo fuera, él no iba a coartar sus expresiones", porque ha asegurado que el PSOE "no es como Podemos y en su reglamento interno no se recogen las mismas cuestiones".

"Mantenga con Vigil el debate que usted quiera tener con él, pero ese debate no lo va a tener conmigo", ha dicho Fernández, que ha indicado que reúne los requisitos para estar en el Consejo Consultivo.

En su turno de intervención el portavoz de Podemos Asturies, Emilio León, ha manifestado que les preocupa que "los socialistas lleven tanto tiempo preocupados por sus cuestiones internas que cuando la realidad llama a su puerta se sorprendan".

Ha recordado a Javier Fernández que Rodríguez Vigil es integrante del Consejo Consultivo y se ha preguntado "cuánto cuestan a los asturianos cada una de sus palabras". "El señor Vigil cobra 67.000 euros al año por decirles a los estudiantes asturianos si se van es porque quieren", ha dicho Emilio León.

Así, el diputado de Podemos Asturies ha dicho que "cabría esperar que sus opiniones fuesen más valiosas que las de quienes no están en Consejos Consultivos" y ha asegurado que es preocupante que haya echo esas declaraciones en una comparecencia en el Parlamento.

León ha destacado que le consta que la mayoría de los asturianos que emigran no lo hacen por el placer de viajar y ha lamentado la argumentación de Rodríguez Vigil.