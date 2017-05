Ferrusola destruyó parte de la carta de la supuesta herencia para ocultar dinero

Etiquetas

El tercer hijo del expresidente Jordi Pujol,Josep Pujol Ferrusola, ha explicado que su madre, Marta Ferrusola, destruyó hace años una parte de la carta del abuelo Florenci sobre la supuesta herencia que les dejó porque quería ocultar el rastro del dinero: "El objetivo era mantenerlo opaco porque no podíamos explicar que los hijos del presidente de la Generalitat teníamos dinero en Andorra".

En una entrevista en Catalunya Ràdio este viernes recogida por Europa Press, ha dicho que el expresidente "ya era un hombre muy rico" cuando entró en política y en 1979 fue una de las tres personas que presentó una declaración de la renta más alta en toda Cataluña, pero al llegar a la Generalitat y recibir la supuesta herencia en Andorra prefirió ocultarla porque explicarlo significaba tener que dimitir.

Sobre la supuesta nota escrita por Ferrusola en la que se presentaba como 'madre superiora', ha dicho que aunque la letra es muy parecida a la de su madre, ella no reconoce la carta como auténtica y es "en parte falsa" porque este tipo de notas se firman con el número de cuenta y esta no lo lleva.

Sin embargo, ha valorado que visto el legado político de su padre, actuó bien: "Entre 23 años de un presidente de la Generalitat 'first class', de primera división, como el que hemos tenido, con el gran o pequeño detalle de que resulta que ha tenido que mantener oculta una herencia del abuelo, o haber renunciado a este presidente, yo me quedo con la primera opción".

Preguntado por la supuesta nota escrita por Ferrusola en la que se presentaba como 'madre superiora', ha dicho que aunque la letra es muy parecida a la de su madre, ella no reconoce la carta como auténtica y es "en parte falsa" porque este tipo de notas se firman con el número de cuenta y esta no lo lleva, sino que está firmada como 'Marta'.

Aún así, ha admitido que utilizaban las metáforas de 'madre superiora' y 'mosén' porque Jordi Pujol Ferrusola decía que el gestor que les llevaba las cuentas tenía la cara, los gestos y el modo de hablar de un 'mosén': "Desde aquí se fue creando la broma.

Cuentas de Andorra

Josep Pujol ha explicado que la herencia finalmente se repartió entre los hermanos cuando todos llegaron a la mayoría de edad en los años 90 y se abrieron cuentas en el banco andorrano Andbank, pero el dinero se pasó en 2010 de esa entidad a BPA porque la primera prefería no tenerles como clientes. Sobre la cantidad de dinero que tenían en el extranjero, ha detallado: "Nuestra madre, Pere, Mireia y Oleguer regularizaron todo lo que tenían fuera, que eran 4,3 millones de euros. Oriol no regularizó nada porque no tenía nada. Jordi no regularizó nada porque lo que debía era superior a lo que tenía. Y yo regularicé 2,5 millones con la amnistía fiscal de Montoro".

Ha afirrmado que no podía regularizarlo mientras su padre presidía la Generalitat para no afectar a su carerra, y ha asegurado que Pujol nunca tuvo dinero en el extranjero: "A mi padre el dinero no le ha interesado nunca".

Del expresidente ha dicho que está "un poco desorientado, desbordado por la situación y por este odio que se destila hacia él", y tanto él como su madre Marta están débiles y han sufrido un escarnio público cuando el único pecado de Pujol padre ha sido la falta de control sobre el supuesto legado, ha opinado. Cuestionado por su hermano Jordi Pujol Ferrusola, actualmente en la prisión de Soto del Real, ha declarado: "No sé realmente lo que ha hecho Jordi. Sus negocios no los conozco. No puedo [poner la mano en el fuego], obviamente".