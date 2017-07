El Fiscal pide 4 años de cárcel para un padre acusado de amenazar a una educadora y una directora en Oviedo

Etiquetas

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado la pena de cuatro años de prisión y alejamiento para un padre acusado de dos delitos de atentado, uno presuntamente cometido contra una educadora de una escuela de Educación Infantil de Oviedo y el otro la directora del mismo. La vista oral está señalada este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, a las 12.30 horas.

En nota de prensa el Ministerio Fiscal sostiene que en febrero de 2016 el acusado se presentó en una escuela pública de Educación Infantil de Oviedo con intención de recoger a su hija. Cuando llegó a la sala donde se encontraba la menor, se dirigió a la educadora, que estaba atendiendo a varios niños menores de un año y tenía a su hija en brazos.

"De forma agresiva, sin motivo ni justificación", comenzó a increpar a la educadora alzando la voz para preguntar por el régimen de estancia y comidas en el centro que se daba a su hija. Cuando la educadora le comunicó que las quejas debía presentarlas en la dirección del centro, violentamente se dirigió a ella diciéndole: "anda estúpida, idiota, aparta, esto no lo trato en ningún sitio". A continuación la empujó por el hombro, metió a su hija en el cochecito de bebé y la arrolló pasándole la rueda del coche por encima del pie.

Cuando la educadora le advirtió que pondría los hechos en conocimiento de la dirección, el acusado, a gritos por el pasillo mientras se marchaba, manifestó: "Ponlo en conocimiento de quien te de la gana, sinvergüenza, maleducada". Todo ello en presencia de otros familiares de los menores que estaban en ese momento en la escuela.

A consecuencia de estos hechos la educadora sufrió una reacción de estrés agudo y precisó asistencia médica y tratamiento médico psiquiátrico.

Denunciados los hechos a la dirección del centro, a instancia de la directora, el acusado se entrevistó con ella en el despacho de la dirección y, en el curso de la entrevista, sin motivo ni justificación, al comentarle que tenía que justificar las ausencias de la menor porque si eran superiores a 30 días perdía la plaza, el acusado, violentamente y con agresividad, se levantó de repente diciendo: "Como me levantes el tono te doy una hostia".

La Fiscalía continúa el relato afirmando que la directora pensó que realmente la iba a agredir porque, tras lanzar violentamente una silla, continuó: "Te espero afuera, si crees que va a ser aquí no me mires, me estas retando te espero afuera. Afuera ya verás la que te va a caer. No me mires, no me desafíes que esto lo seguimos fuera".