Fundación Redmadre celebra su II Encuentro Bloggers y Maternidad

Fundación Redmadre ha celebrado este pasado 26 de abril, el II Encuentro Bloggers & Maternidad, donde se reunieron más de una decena de madres 'influencers' en redes sociales para poner en valor la importancia del Internet, según ha informado la fundación.

La jornada comenzó con la intervención de la directora general de Fundación Redmadre, Amaya Azcona, quien explicó la labor asistencial que se hace a través de las 40 Asociaciones Redmadre repartidas por toda España. Para la mayoría de las mujeres que piden ayuda, llegan a través de las redes sociales.

"Una chica cuando tiene un problema entra en Internet, miran blogs, empresas, organizaciones, etc., que puedan ayudarle. Por eso es importante que haya personas que a través de la Red hablen bien de la maternidad y de las organizaciones de asistencia a la mujer, para que cualquier madre que necesite ayuda pueda encontrar fácilmente las organizaciones que pueden ofrecérsela", ha afirmado Azcona.

"Fundación Redmadre considera necesario crear una potente red de apoyo con los bloggers para que colaboren con nosotros en la difusión del trabajo de apoyo a la mujer embarazada con dificultades. Las instamamis comparten con nosotros la necesidad de crear una sociedad más amable con la maternidad, sus redes sociales cuentan con miles de seguidores y su labor repercutirá también en conseguir una mayor visibilidad que se traduce en que más mujeres sepan que estamos aquí y que, ante un embarazo imprevisto, nunca estarán solas", ha añadido responsable de eventos de Fundación Redmadre, Ivana Carrero.

El encuentro finalizó con el testimonio de Alicia Sedano, una madre de una niña con Síndrome de Down, que dijo que "estos niños no nacen porque pensamos que van a sufrir, pero ellos no sufren, son felices y los que creamos el problema somos nosotros. Es importante que los padres pasen el duelo de aceptación y después todo dependerá de nuestra actitud. Hay que saber que en el momento en que eres madre te metes en una aventura y tu actitud es lo que marca la diferencia".