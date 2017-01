GÜRTEL. EL HIJO DEL EXTESORERO DE AP ÁNGEL SANCHÍS DICE QUE NO DUDÓ DE BÁRCENAS PORQUE EL PP CONFIABA EN ÉL

Etiquetas

Ángel Sanchís Herrero, hijo del extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís Perales, aseguró este viernes que no puso en duda el origen lícito de los tres millones de euros que prestó Luis Bárcenas a su familia porque nunca vio que el PP dudara de él.Padre e hijo están acusados de colaborar con Bárcenas en la ocultación de la fortuna que tenía depositada en Suiza sin declarar al fisco, tras ser imputado en la causa que investiga la presunta `caja B´ del Partido Popular.En su declaración de ayer, Ángel Sanchís padre explicó que se desplazó a Suiza para comprobar que los fondos existían y que eran de origen lícito, y aseguró que los bancos helvéticos no le pusieron ningún obstáculo para realizar la transferencia de esos tres millones de euros, aun cuando Bárcenas ya estaba siendo investigado.Este viernes, su hijo preguntó en voz alta por qué debía dudar del extesorero, si el partido para el que trabajaba “no dudaba” de él. “¿Por qué iba a dudar yo y ser más papista que el Papa?", se preguntó.A preguntas de la fiscal Concepción Sabadell negó que el dinero estuviera destinado a invertirlo en empresas de la familia Sanchís, porque esa posibilidad estaba prohibida en los estatutos de estas sociedades familiares. Sanchís Herrero vive en Argentina desde 1991 y allí ya fue investigado.Recordó, como hizo ayer su padre, que los tres millones transferidos fueron un préstamo que estaba legalmente formalizado y documentado, a diferencia de la mayoría de las operaciones que hizo Bárcenas. Además, explicó, en el momento de realizarse el préstamo no estaba al tanto de que el extesorero del PP estaba siendo investigado por la justicia española.