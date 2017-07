Gaya se reúne por primera vez con Maeztu como consejera y le traslada su voluntad de "colaboración continua"

Etiquetas

Sonia Gaya ha trasladado este viernes al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, su voluntad de "colaboración continua" con dicha institución en el marco de la primera reunión que, como consejera de Educación, ha mantenido con él en Sevilla.

En declaraciones a los medios antes de iniciar dicha reunión en la sede del Defensor del Pueblo Andaluz, Gaya ha explicado que con anterioridad ha trabajado junto a Maeztu desde otras responsabilidades, por lo que ha expresado su confianza en que podrán colaborar "perfectamente".

En esa línea, Gaya ha expresado que "la colaboración con el Defensor del Pueblo Andaluz por parte de la Consejería de Educación, y la mía personalmente, va a ser continua, permanente, a través de cauces fluidos, y probablemente también en el cauce personal", por esas experiencias previas en otras responsabilidades.

Además, ha apuntado la importancia de contar, a través del Defensor, con "esa otra percepción que se tiene a veces de problemas que están en la calle, de temas importantes, que generan un gran debate, y a los que hay que buscar soluciones a medio plazo, con un proyecto y un objetivo determinado".

Gaya ha asegurado además que desde la Consejería "siempre vamos a estar receptivos cada vez que la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz nos requiera a sentarnos y poder hablar inmediatamente de cualquiera de estas cuestiones, sean puntuales o más generales".

Igualmente, ha apuntado que lo importante no es tanto "los temas en sí como qué sector de la población se puede ver más afectado por cada tema", porque el objetivo final debe ser "salvaguardar derechos y oportunidades". "Es más focalizar en esos sectores que en el encabezamiento de la problemática en sí", ha resumido la consejera.

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN PARA EL DEFENSOR

Por su parte, Jesús Maeztu ha subrayado la importancia que para la Oficina del Defensor tiene la educación, y ha avanzado que en la reunión con la consejería pretendía presentarle "los cinco o seis temas grandes que van a ocupar" su relación con la Consejería de Educación.

Maeztu, que también ha destacado que conoce a la consejera de anteriores funciones que ha desempeñado en la vida pública, ha celebrado el "conocimiento mucho más real que tiene de estos temas", si bien tenía previsto trasladarle "el punto de análisis" que él mismo tiene de ellos, cómo los ve "a la luz de la práctica de la gente".

El Defensor, que tiene previsto mantener reuniones similares con otros nuevos consejeros del Gobierno andaluz llegados a sus puestos tras la remodelación del pasado mes de junio para mostrarles su "visión" de los asuntos que les vinculan, se ha mostrado confiado en que este viernes se podía "dar un paso para que el informe del año que viene pueda ser distinto al de este año en temas como el de las guarderías, la educación especial, los comedores escolares, la conciliación de la vida familiar y laboral o la Formación Profesional".

Tras apuntar que desde la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz se está "colaborando con la Defensora estatal para que se solucionen problemas que no dependen de aquí", ha insistido en que la educación es "una cartera que tiene un peso muy importante", y que "es muy bueno" que él "le pueda aportar" a la consejera "lo que los ciudadanos me cuentan, las historias que me cuentan, cómo las ven", entre otras cuestiones, porque "mi visión viene de la gente", según ha destacado.

En esa línea, la consejera ha coincidido en reconocer la importancia de colaborar con el Defensor porque "en cada tema surgen casuísticas que son difíciles de contemplar en la normativa", y "el trabajo del Defensor nos permite hacer una revisión según esas casuísticas que no se han podido tener en cuenta en la norma".