Gelete Nieto recuerda emocionado a su padre Ángel Nieto

Sin duda estos meses están siendo muy complicados para la familia de Ángel Nieto y es que su pérdida ha sido un gran mazazo para todos los que lo conocían. En esta ocasión el ex piloto recibió un homenaje de lo más especial en el 'Club de Héroes' de la capital madrileña en el que no faltaron sus hijos Ángel Nieto Jr. y Pablo Nieto.

De lo más emocionados ambos recordaron a su padre con una gran sonrisa y es que, como ellos mimos confesaron, su padre ha sido una persona que ha vivido mucho y muy intensamente y es que a sus 70 años aún le quedaba mucha energía por derrochar. Destacando su faceta como padre y como abuelo, ambos comentaron que están recibiendo un gran cariño por parte de mucha gente y es que sin duda su padre era una persona muy querida en España.

CHANCE: ¡Qué semanas tan duras! Pero sentir el cariño de la gente y que todo el mundo hable bien de una persona.

Gelete Nieto: Sí, la verdad es que llevamos dos meses muy duros, la verdad es que los más difíciles de mi vida y sí que es cierto que todas las muestras de cariño de la gente que no conoce a mi padre pero sí que le ha visto en la tele o ha coincidido con él en los circuitos, es brutal. El cariño me llega al corazón y eso es una gran ayuda, el saber que a tu padre la gente le quiere y le admira pues yo como hijo la verdad es que estoy muy orgulloso y en estos momentos tan difíciles me dan muchas fuerzas.

CH: Ese accidente fue tan tonto que da mucha rabia.

G.N: La verdad es que mi padre ha vivido mucho, intensamente, se lo ha pasado en grande y eso no mucha gente lo pude decir, desgraciadamente. Ha sido un tío afortunado, ha vivido, ha disfrutado mucho y sí que es cierto que se ha ido en circunstancias muy inesperadas. Yo le veía un poco como un súper héroe, nunca pensé que mi padre se me iba a ir así como en otras personas sí que es ley de vida. Como os he dicho estoy muy orgulloso y creo que él se ha ido contento, a pesar de haberse ido pronto.

CH: El hecho de tener un recuerdo buenísimo como un excelente padre.

G.N: Sí, la verdad es que sí, nos ha querido muchísimo y eso lo sé desde siempre pero hemos tenido la suerte de que ha ejercido de padre maravillosamente y también ha ejercido de confidente y sobre todo de amigo, eso la verdad es que ha sido una suerte, nos hemos reído mucho y siempre lo tendré presente.

CH: ¿Cómo era como abuelo?

G.N: Como abuelo un 10. Estaba encantado con su primera nieta y mi padre era un tío que todo lo que daba lo daba de verdad y tenía muchísima energía y cuando estaba con Mía, pues igual, tenía 70 años pero sacaba mucha energía para poder estar con ella.

CH: Fonsi y Alba también hablaban de la buena relación con Lucas.

G.N: Sí, era un tío entrañable, muy cercano y era un gran abuelo, qué puedo decir de mi padre, sí que es cierto que todos esos homenajes y muestras de cariño nos están ayudando mucho a toda la familia y con eso nos quedamos. El próximo sábado haremos algo muy bonito, todo Madrid se está volcando con este día y darle las gracias al Consejo Superior de Deportes, Ayuntamiento... Nos están abriendo las puertas de par en par.

CH: ¿Estaréis todos el sábado?

G.N: Sí, estaremos todos.