Gemma Ruiz y Juan Díaz bautizan a su hijo Juan rodeados de familia y amigos

La familia de Gemma Ruiz Cuadrado y Juan Díaz se fue de celebración el pasado fin de semana y es que la pareja bautizó a su hijo Juan entre amigos, familiares y altas temperaturas. La ceremonia tuvo lugar en la Iglesia de San Antón en Madrid y la familia contó con el apoyo de muchos amigos que no se quisieron perder la cita.

La que fuera mujer de Álvarez Cascos mostró la mejor de sus sonrisas como madre de una familia numerosa y es que Gemma acudió al bautizo de su hijo pequeño junto a sus otros tres hijos Álvaro, Íñigo y Julieta, que ya es toda una mujercita.

Sin duda la ceremonia fue de lo más especial y es que además de sus familiares, la pareja contó con el apoyo de muchos amigos como fue el caso de Margarita Vargas y Luis Alfonso de Borbón, Pedrag Mijatovic junto a su familia, Patricia Cerezo y su hija, Fiona Ferrer o Juan Peña entre otros.

Gemma y su marido han logrado formar una de las familias numerosas más unidas del panorama nacional y es que hace apenas dos años la pareja le daba la bienvenida a su primera hija Julieta. La entonces pequeña de la familia era la tercera hija para Gemma y es que sus otros dos hijos Alfonso e Íñigo son fruto de su anterior matrimonio con el ex ministro Francisco Álvarez Cascos.

Para la ocasión Gemma eligió un look de lo más elegante con un vestido en color gris de encaje por debajo de la rodilla con mariposas bordadas. Para completar su estilismo, Gemma se decantó por unos stilettos en color nude con algunas tachuelas.

Por su parte el pequeño Juan lució el mismo faldón que han utilizado todos los hijos de Gema y que ella misma lució el día de su bautizo en Córdoba. El faldón se saca, se plancha y se encañona para este importante día, después se vuelve a guardar con papel de seda hasta el siguiente nacimiento.

Aunque ahora la familia está feliz y de lo más unida, lo cierto es que este último embarazo fue una verdadera sorpresa para Gemma: "No me enteré hasta el cuarto mes. Me encontraba muy hinchada y lo achacaba a que este embarazo me había pillado más mayor. Fui a mi médico y me dio la sorpresa cuando me dijo: 'Estás estupendamente. Lo único que te pasa es que vas a tener un bebé'. Me hice la prueba y efectivamente así era. Me preocupaba que fueran gemelos" comentó Gemma en aquel momento.

Tras la ceremonia, que fue oficiada por el Padre Ángel, todos los invitados disfrutaron de la posterior celebración que tuvo lugar en La Masía de José Luis, en la Casa de Campo. Los invitados también pudieron disfrutar de la actuación exclusiva de uno de los invitados y amigo de la familia, Juan Peña.