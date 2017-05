Guarderías constatan la existencia de 72 centros que reciben niños de primer ciclo de Infantil "sin control" de la Junta

Etiquetas

La Asociación de Escuelas Infantiles Unidas ha asegurado que existen en Andalucía unos 72 espacios, de los que el colectivo ha podido constatar, que reciben niños de 0 a 3 años --correspondientes por tanto al primer ciclo de Educación Infantil-- que, bajo los "ambiguos" nombres de 'ludoteca' o 'madres de día', no cuentan con "ningún control" por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Esta situación provoca un "agravio comparativo" con los centros de Educación Infantil que sí están regulados y una "grave dejadez" de funciones y ausencia de control por parte de la administración, ha subrayado la vicepresidenta de la asociación, María Isabel Uncala, que por otra parte ha confirmado a Europa Press la petición de una reunión con el grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs), que "tiene la llave" para la reforma del nuevo decreto de financiación de esta etapa educativa.

Y es que la formación naranja "se comprometió con esta asociación en realizar los cambios para que no solo se revisaran las tablas salariales para que más padres puedan ser bonificados, sino también de exigir unas convocatorias extraordinarias y saber cuándo van a ser tanto para los niños no nacidos antes del 12 de mayo como para el resto del alumnado, para informar a las familias". También les exigen que cumplan la promesa de aumentar la partida presupuestaria para compensar el IPC perdido a los centros.

Respecto a las ludotecas, en algunos casos se trata de espacios cedidos por los ayuntamientos y en otros a título particular, "pero la realidad es que estos espacios acogen a numerosos niños en Andalucía y, al no estar regulados, no cumplen con los requisitos legales y pueden ofertar unos precios muy reducidos".

Esta situación se ve agravada con el nuevo decreto, "que es un despropósito y está provocando una gran incertidumbre en los padres que desconocen si van a tener ayudas o no para el próximo curso".

Por ahora, este miércoles arrancará el periodo de matriculación en un plazo que se extenderá hasta el 26 de mayo y que coincidirá con la solicitud de las ayudas a las familias por parte de la Consejería.

En este sentido, la presidenta de la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEIA), Rosario de la Peña, ha explicado que, hasta ahora, los padres podían meter a sus hijos en las escuelas infantiles en cualquier momento del año y tenían derecho a una reducción del 25, 50, 75 o 100 por ciento del precio establecido (278,88 euros) si cumplían los requisitos, "una opción que no existirá a partir de este curso".

"El único plazo en el que están garantizadas las bonificaciones es del 10 al 26 de mayo, en otro momento del año se supone que se asignarán en una convocatoria extraordinaria, de la que no hay fecha ni forma, y dependerá de disponibilidad presupuestaria", ha relatado la presidenta de la CEIA.

En cuanto a los nuevos tramos de renta que contempla el decreto, que van del 10 al 100 por ciento, De la Peña ha realizado una comparativa respecto a años anteriores indicando que "una familia de tres miembros con unos ingresos mensuales de apenas 1.000 euros pagaba antes poco más de 69 euros por la plaza con derecho a comedor de su hijo, mientras que con la nueva normativa, pueden pagar desde 74 a 139 euros".