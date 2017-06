El nuevo general jefe de la Guardia Civil en C-LM apela al "espíritu benemérito" y la cooperación para lograr resultados

Etiquetas

Cospedal anima a Llamas a "cosechar nuevos éxitos" y a garantizar la seguridad de las familias de Castilla-La Mancha y españolas

El nuevo general jefe de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha, Manuel Llamas, ha tomado este martes posesión apelando al "espíritu benemérito" que dotó al cuerpo de "una cultura profesional propia, única e identificativa", de tal forma que es un cuerpo moderno y especializado pero "entroncado con la sociedad" y las unidades territoriales, y a la colaboración y cooperación entre instituciones para lograr resultados en la tarea ahora encomendada.

En un acto presidido por la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, Llamas se ha comprometido a "mantener los logros" de su antecesor en el cargo, Alejandro González, y de los "miles de hombres y mujeres de la plantilla", que son los "artífices de la labor y los resultados" y los que atienden las necesidades de los ciudadanos; así como de las instituciones.

Manuel Llamas ha resaltado el papel de la institución en la sociedad española para asegurar que el "importante esfuerzo" de especialización que ha hecho la Guardia Civil "no se puede entender sin su tradicional versión", por la que los españoles les aprecian y los agentes se identifican, señalando a las unidades territoriales, las comandancias y los cuerpos.

Consciente de que llega en un escenario "complejo y multifactorial" como el conjunto de la sociedad española, ha admitido que el suyo es un "importante desafío", en una región llena de contrastes y a la que ha llegado una delincuencia de nuevo cuño en el ámbito rural de la mano de la "delgada sombra del crimen organizado" y aquella otra "cuya delincuencia hay que buscarla en la vecindad de otros ámbitos criminales".

Pese a ello, y a los más de 909 municipios a los que da servicio la Guardia Civil en la región en una extensión de unos 80.000 kilómetros cuadrados, Manuel Llamas ha admitido que la empresa no le "abruma" porque aunque sabe que "no habrá atajos ni fórmulas mágicas para su consecución, y que en el camino será largo y tortuoso", el equipo con el que cuenta no le dejará "opción al pesimismo".

"SEGUIMIENTO DIRECTO Y CERCANO"

Así, ha abogado por "reinventarse" en el momento actual de acuerdo a las necesidades de la sociedad actual, que ha definido como "moderna, multicultural y abierta", con el fin de atender las necesidades "cambiantes" de la Comunidad Autónoma, impregnando de un "espíritu de modernidad y renovación" su labor. También ha prometido "seguimiento directo y cercano" para la plantilla de la Guardia Civil, para que la prestación de su servicio sea "segura y eficaz" e intentar favorecer la conciliación del personal son su dimensión profesional.

Finalmente, y mostrando gratitud a su padre y suegro, su mujer Rosario y sus hijos Bárbara y Alejandro, gracias a los cuales ha llegado a este destino, ha vuelto a apelar a los principios de colaboración entre institucionales, a las que se ha ofrecido, especialmente a la Policía Nacional y la Policía Local, a los que ha prometido hacer "todo" lo que esté en su mano para "reforzar lazos".

Por su lado, la ministra de Defensa ha destacado "la profesionalidad y carisma" de Manuel Llamas entre las características que han hecho que ahora se encuentre ante este reto en Castilla-La Mancha, destacando los de "lealtad, disciplina, abnegación y compañerismo" como calificativos que han acompañado su carrera.

"El trabajo bien hecho, bien cimentado en la defensa de los valores propios del Benemérito Instituto constituyen un matrimonio perfecto que has sabido aderezar con tu cercanía hacia quienes te rodean", ha subrayado Cospedal, que se ha dirigido al nuevo general jefe de la segunda zona de la Guardia Civil para manifestarle que estar al frente de este objetivo le va a suponer "una gran responsabilidad a la par que un bello desafío".

"LA SEGURIDAD NO PUEDE QUEDAR EN CIFRAS"

Ha recordado que con su antecesor en el puesto la región "consiguió disminuir significativamente las cifras de seguridad", aunque en estos tiempos "la sensación de seguridad no se puede quedar en cifras", apelando fundamentalmente al esfuerzo que hay que realizar también "en el ámbito de la seguridad subjetiva". "Hoy tomas posesión de un mando que también exige una atención constante a la coordinación y cooperación entre todas las instituciones que forman parte de la esfera de la seguridad y en este empeño sé que podemos confiar", ha dicho.

Por último, Cospedal ha expresado que la Guardia Civil es un cuerpo de seguridad "eficaz, moderno, valorado y respetado por todos los españoles" a la vez que "muy querido". "Los que formáis parte de la institución --ha declarado la ministra de Defensa-- sois un auténtico ejemplo para la sociedad", animando a Manuel Llamas a "cosechar nuevos éxitos" y a garantizar la seguridad de las familias de Castilla-La Mancha y españolas.

En el acto también ha tomado la palabra el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, quien ha apelado al "talento y las dotes de liderazgo" de Llamas para dirigir esta zona de la Guardia Civil, con casi 5.000 efectivos, a quienes ha trasmitido su apoyo "más sincero", deseando para el nuevo general jefe "suerte y buen servicio".

Durante su intervención, Nieto ha destacado, además, que la tasa de criminalidad de Castilla-La Mancha es "la más baja de los últimos doce años", con 31 infracciones por cada mil habitantes, lo que supone doce puntos menos que la media española.

Manuel Llamas ha jurado su cargo ante Cospedal, Nieto, el mando de operaciones de la Guardia Civil, Laurentino Ceña; el director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, y el presidente de las Cortes, Jesús Fernández Vaquero. Al acto celebrado en el acuartelamiento de Toledo han asistido además numerosas personalidades de todos los ámbitos de la región, como el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina; el delegado del Gobierno, José Julián Gregorio; el fiscal jefe, José Martínez; el arzobispo, Braulio Martínez; el presidente de la Diputación, Álvaro Gutiérrez y el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan José Pérez del Pino.