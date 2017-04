Etiquetas

La Guardia Civil recomienda ser cuidadoso con la privacidad en las redes sociales sobre los viajes de Semana Santa. Es uno de los consejos que se han lanzado desde el Instituto Armado ante el que es, como recuerdan, "uno de los períodos de mayor índice de robos en domicilios se registra durante las vacaciones de Semana Santa, además del verano".

"Estas fechas son las elegidas por los amigos de lo ajeno para llevar a cabo su particular campaña de robos en viviendas". Para evitar que "los ciudadanos sean víctimas de robos o hurtos en sus inmuebles mientras no se encuentran en ellos", desde la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil en La Rioja, se recomiendan "una serie de consejos que por muy antiguos que nos suenen resultan muy "efectivos".

Así, señalan que "si va a estar fuera de su residencia habitual, que su vivienda parezca habitada, es el mejor método disuasorio; no cierre del todo las persianas ni desconecte el timbre, es una señal de que no estás en casa y los ladrones lo saben; bajar el volumen del teléfono. Un teléfono que no para de sonar durante todo el día es señal de casa vacía".

Añaden que "si vive en un ático o piso alto, extreme las precauciones, los ladrones a veces acceden a las viviendas a través de tejados o azoteas; pida a un familiar o vecino que recoja su correo y si vive fuera del casco urbano, refuerce la vigilancia; y haga una relación detallada de objetos de valor, con sus números de serie y/o inscripciones, para facilitar su identificación en caso de ser recuperados tras un robo".

NUEVAS TECNOLOGÍAS.

Desde la Guardia Civil se hace especial hincapié en que "los ciberdelincuentes también planifican su Semana Santa". Las nuevas tecnologías han cambiado la forma de relacionarnos con familiares, amigos y conocidos, "por lo que durante las vacaciones y fuera de ellas, también tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos relacionados con la seguridad y la privacidad en nuestras redes sociales".

En este sentido, se recomienda que "no publiques a donde te vas ni des detalles de cuántos días estarás fuera; no retransmitas tus vacaciones minuto a minuto, desactiva la geolocalización (es una fuente de información útil para los delincuentes)".

También se aconseja que "no uses las redes "wifi" públicas para acceder a servicios donde tengamos que introducir el nombre de usuario y contraseñas de servicios importantes, (banca online o cualquier medio de pago), en estos casos siempre debemos usar la conexión de datos del móvil; y cambia las contraseñas en caso de haberlas utilizado en equipos ajenos, para que sean más seguras deben incluir mayúsculas y números".