MADRID. ALCALÁ DE HENARES TRAMITA EL DESALOJO DE UNA FAMILIA 'OKUPA' CON UN NIÑO CON DISCAPACIDAD DE UNA VIVIENDA PÚBLICA

- De momento no ofrece alternativa habitacional. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha informado a una familia con un hijo con discapacidad que debe desalojar la vivienda municipal que ocupa irregularmente desde el mes de marzo. La madre ha denunciado que no se les ha ofrecido aún una alternativa habitacional.Nazaret, de 21 años, ocupó el 15 de marzo una vivienda pública de Alcalá de Henares con sus dos hijos –que rondan los cuatro años- porque estaba “vacía”, según explicó a Servimedia. Sin embargo, hace tres semanas recibió una misiva del Ayuntamiento que instaba a desalojar la vivienda en un plazo de 15 días. Uno de sus hijos tiene reconocida una discapacidad auditiva y tiene un implante coclear. Por el momento, la familia recibe asesoría por parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca del municipio.Esta agencia ha intentado recoger la opinión del Ayuntamiento de Alcalá de Henares pero no ha recibido respuesta. La madre asegura que se encuentran en un “limbo”, puesto que ya deberían haber abandonado el inmueble, y no sabe si el Gobierno municipal iniciará acciones legales, como indica el escrito que insta al desalojo.Nazaret, consciente de que podía darse esta situación, pidió antes de recibir la orden de desalojo que se le reconociera un alquiler social “que pudiera asumir”, pero “no nos han dado ninguna solución” y el Consistorio reclama la vivienda.Ante esta solicitud, la Corporación local les emplazó “a Servicios Sociales” para optar a un “proceso de adjudicación de vivienda municipal”, según se recoge en el escrito al que ha tenido acceso Servimedia, y que está firmado por la concejala de Infraestructuras y Vivienda de Alcalá de Henares, Olga García.De momento, Nazaret ya tendría que haber abandonado su vivienda y teme que deba hacerlo por la fuerza “sin una alternativa habitacional”, ya que aún no ha recibido comunicación alguna, según señala.