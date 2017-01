Hospitalizada una mujer en Afganistán después de que su marido le cortara las orejas

Etiquetas

Las autoridades de la provincia de Balj, en el norte de Afganistán, están buscando a un hombre que se ha dado a la fuga tras haberle cortado a su mujer las orejas en un caso de violencia de género, según han informado fuentes gubernamentales locales citadas por la cadena de televisión local Tolo.

La víctima, identificada como Zarina y de 21 años de edad, ha pedido a las instituciones judiciales y policiales que arresten a su marido y que garanticen que será procesado por lo que ha hecho. Zarina está ahora ingresada en un hospital de Mazar e Sharif después de que el lunes por la noche su marido le cortara las orejas con un cuchillo y luego huyera del domicilio familiar.

"Mi marido siempre me trata mal. No me autorizaba ni siquiera a visitar a mis padres. Es un hombre muy desconfiado y con frecuencia me ha acusado de hablar con extraños cuando visito a mis padres", ha relatado la mujer, en declaraciones a la cadena de televisión afgana.

Zarina ha reclamado a las autoridades que procesen a su marido y ha asegurado que no seguirá conviviendo con él. Su tía Hamida ha contado que el hombre se casó con Zarina cuando tenía "solo catorce años". "Su marido se fue a Irán una semana después de la boda. Volvió de Irán hace dos meses pero yo no sabía nada de sus disputas", ha afirmado.

Los médicos del hospital de Mazar e Sharif han dicho que la mujer se encuentra bien y que está mejorando. Los responsables de la Policía han asegurado que arrestarán al marido que garantizarán que se hace justicia.

Este suceso el primer caso de violencia de género registrado en la provincia de Balj desde principios de 2017.