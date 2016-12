RAJOY INICIA UNAS VACACIONES TRANQUILAS EN GALICIA PARA DESPEDIR EL AÑO

Etiquetas

- Tiene previsto descansar en familia, dar largas caminatas y leer varios libros. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comienza este sábado unas breves vacaciones navideñas en Galicia, adonde se ha desplazado junto a su familia para despedir con tranquilidad el año 2016 y dar la bienvenida a 2017.Fuentes próximas a Rajoy informaron a Servimedia que el jefe del Ejecutivo tiene previsto descansar menos de una semana en su tierra, aunque no está descartado que haga un paréntesis para mantener alguna reunión política o participar en un acto de partido durante los primeros días del año.Por ahora Rajoy tiene la agenda pública vacía hasta el viernes 6 de enero, cuando regresará a Madrid para asistir al Palacio Real con motivo de los actos de la Pascua Militar que presidirán los Reyes de España, don Felipe y doña Letizia.En Galicia, el presidente del Gobierno va a aprovechar estos días para relajarse junto a su esposa, Elvira Fernández, y sus dos hijos, Mariano y Juan, de 17 y 11 años respectivamente.Rajoy acaba de cumplir 20 años de matrimonio con su mujer, con la que contrajo matrimonio el 28 de diciembre de 1996 -pocos meses después de que José María Aznar le nombrara ministro por primera vez- en la Capilla de las Conchas de la Isla de La Toja (Pontevedra).CAMINATAS Y LIBROSDurante esta semana, el jefe del Ejecutivo dará largas caminatas, uno de sus hábitos diarios que no perdona ni siquiera en vavaciones. También mantendrá encuentros con los amigos del matrimonio en Galicia y leerá varios libros que se lleva para gozar de la literatura en ratos de tranquilidad. El pasado fin de semana, con motivo de la Nochebuena, Rajoy se quedó en Madrid acompañado de la familia para seguir trabajando la última semana de 2016 y acabar el año con la reunión del Consejo de Ministros y la posterior rueda de prensa, en la que compareció personalmente para hacer balance.El presidente del Gobierno ha dado una semana de vacaciones a todo su gabinete, tras un año de intenso trabajo con dos elecciones generales en apenas seis meses, con diez meses de mandato en funciones y con una enorme incertidumbre nacional e internacional. De este modo, el Consejo de Ministros no volverá a reunirse hasta el 13 de enero, aunque el Ejecutivo estará a pleno rendimiento a partir del día 9.PRIMERA VACACIONES EN UN AÑOAlgunos de los ministros de Rajoy aseguran que esta semana de vacaciones "va a ser la primera" que disfrutan en los últimos doce meses, ya que este verano tuvieron que quedarse en Madrid por encontrarse en funciones y estar abiertas las negociaciones para una investidura, cuyo debate acabó celebrándose días 30 y 31 de ese mismo mes.En este último año, Rajoy sólo ha descansado en algunas escapadas de pocos días a Galicia, la tierra donde creció y que convierte en su refugio familiar. Por eso, las fuentes consultadas aseguraron a Servimedia que su plan para esta Nochevieja es bastante tranquilo, pues la prioridad es descansar tras un año agotador.El año pasado, Rajoy celebró la cena de Nochevieja en el Gran Hotel La Toja, en O Grove. Días después apareció en las redes sociales un vídeo en el que el entonces presidente en funciones bailaba muy animado junto a su mujer la célebre canción 'Mi gran noche', del cantante Raphael.