El actor de 'La torre oscura', Idris Elba, descarta casarse por tercera vez

Etiquetas

Es uno de los solteros más codiciados del star system y por ahora lo seguirá siendo. En una entrevista a la revista Essence, Idris Elba descarta volver a contraer matrimonio por tercera vez. "¿Voy a volver a casarme? No lo creo. El matrimonio es una especie de institución. Y yo lo he hecho. No es para todos", dijo el intérprete de 44 años.