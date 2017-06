La suegra de Isa Pantoja confiesa el calvario que se esconde detrás de su relación con Alejandro Albalá

Etiquetas

Después de mucho tiempo guardando silencio, la madre de Alejandro Albalá se ha sentado en 'Sábado Deluxe' para mandar un mensaje a su hijo, suplicándole que abra los ojos sobre su relación con Isa Pantoja: "si mi hijo se quitara la venda de los ojos, se daría cuenta de que se está equivocando. Su familia no le ha abandonado, y le estamos esperando en casa".

Si hace unos días conocimos el regreso de la pareja, ahora ponemos luz al calvario que se esconde detrás de la familia de Alejandro, con los que prácticamente ha roto relación al volver con Isa Pantoja. Paz Guerra, la madre de Alejandro, ha confesado como ha vivido esta relación desde sus inicios: "A los pocos meses de que empezara la relación con Isa, empecé a ver cosas raras. Ella estaba muy pendiente de su ex pareja. Tenía la sensación de que estaba jugando con mi hijo".

Paz, desesperada, tacha la relación de insana y confiesa el sufrimiento de su hijo cuando rompieron y califica a Isabel de manipuladora: "Cuando lo dejaron, no dormía ni comía, y estaba siempre muy triste", aunque cuando están juntos el resultado no es mejor: "cuando está con ella, su vida desaparece. No es una relación sana. Le tiene la vida rota".

"Siempre he querido que mi hijo se formara para tener un buen futuro, pero ahora vive en unas vacaciones permanentes, y no lo voy a consentir. Mi hijo ha estudiado para ser piloto, e iba a viajar a Estados Unidos para mejorar su inglés, pero ahora no hace nada" desvelaba la madre de Albalá sobre la situación actual de su hijo y Chabelita, que ni trabajan ni estudian.

Además, Paz ha desvelado que le pidió a su hijo que no volviera con Isabel, sin embargo se ha enterado por terceros del regreso y apenas tiene noticias de su hijo. Sobre su participación en el programa, una de las más perseguidas, ha comentado: "Mi hijo me ha llamado para que no me sentara aquí, pero estoy seguro que es por ella. Espero que se alegre de que esté aquí dando la cara por él. Yo estoy aquí para demostrar que estoy dispuesta a llegar donde sea. Soy capaz de meterme en este mundo para luchar por él".

Para terminar con el duro testimonio ha zanjado: "No creo que Isa quiera a mi Alejandro. Creo que está con él porque no quiere quedarse sola. Él ha sufrido muchas infidelidades por su parte, y además de ser insultado en la calle por ello, ha llorado mucho por ellas".

La otra cara de una de las historias más comentadas en la prensa rosa.