Isabel Preylser: "Chabeli es una madre un poquito exagerada pero es una madre perfecta"

Una vez más Isabel Preysler se volvió a convertir en la verdadera protagonista de la gran fiesta que el grupo empresarial Porcelanosa organizó para la apertura de su nueva tienda en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. Volviendo a demostrar la buena relación que le une con la marca, Isabel lució espectacular en solitario y es que en esta ocasión no estuvo acompañada por Mario Vargas Llosa.

La 'reina de corazones' no fue la única que no se quiso perder la gran celebración, también otros rostros conocidos como Carmen Martínez Bordiú, Pepe Barroso Jr., Amaia Salamanca, Nieves Álvarez o Pedro Trapote y Mar García Vaquero también estuvieron allí. La llegada de Isabel eclipsó todas las miradas y es que era una de las invitadas más esperadas después de haber estado durante una larga temporada fuera de España.

Chance: Bienvenida que hace mucho que no te veíamos.

Isabel Preysler: Yo creo que habéis exagerado.

CH: Dos meses desaparecidos.

I.P: No, no han sido dos meses. Cuando me veis demasiado, me veis demasiado y ahora...

CH: ¿Motivos?

I.P: He estado en Estados Unidos con Mario y luego he estado visitando a mis nietos que están enormes y riquísimos.

CH: ¿En Chicago acompañando a Mario?

I.P: Hemos estado en Nueva York y de Nueva York él volvió a Chicago y yo me fui a Miami.

CH: ¿Cómo está Chabeli?

I.P: Muy bien, estupendamente.

CH: Como una madraza.

I.P: Una madraza. Es la madre perfecta.

CH: Tamara decía que os reís de ella y con ella en el rol de madre.

I.P: Es que los hermanos se meten mucho con ella por eso. Es una madre un poquito exagerada pero es una madre perfecta.

CH: ¿Y tú como eres como abuela, te sientas a jugar con ellos?

I.P: Hombre claro.

CH: ¿Cómo te llaman tus nietos?

I.P: Me llaman Lala.

CH: ¿Les das muchos caprichos?

I.P: Los que puedo.

CH: Tamara se quejaba que como todos estáis emparejados se encuentra sola.

I.P: No te puedo creer, eso son cosas de Tamara. Está sola porque quiere.

CH: Ella quiere un novio que sea el padre de sus hijos, no le gusta lo del novio para el verano.

I.P: Eso va a ser más difícil.

ISABEL PREYSLER: "HAY CANTIDAD DE CHICOS QUE CONOZCO YO QUE QUIEREN SALIR CON TAMARA Y ELLA PASA TOTALMENTE"

CH: ¿Crees que necesita tener pareja o la ves bien?

I.P: Yo la veo perfectamente sola. Ella no le hace falta nadie.

CH: ¿No le perfectas un amigo?

I.P: Hay cantidad de chicos que conozco yo que quieren salir con ella y ella pasa totalmente.

CH: ¿Es muy exigente?

I.P: Un poquito difícil.

CH: También nos contó Tamara que había estado Morgana con Mario y que tú también te llevabas muy bien.

I.P: Bueno, yo me llevo bien con Álvaro y Mario está en buenas relaciones con su hija también.

CH: Supongo que le animas a que se lleve bien con sus hijos.

I.P: Por supuesto, yo lo único que quiero es paz.

CH: Falta Gonzalo.

I.P: Sí, pero eso lo tendrán que arreglar ellos.

CH: ¿Planes para verano?

I.P: De momento no tenemos planes fijos todavía, pero espero que sea tranquilo y espero que no haya medusas y que no haya paparazzis.

CH: Eso será más difícil.

I.P: El año pasado que nos fuimos al quinto pino para poder estar tranquilos y resulta que allí estabais.

CH: ¿No llega la boda?

I.P: Nos veis que estamos muy bien como estamos.

CH: Tamara dice que está en un periodo de aceptación de vuestra pareja, que le costaba ver a su madre con novio.

I.P: Eso son cosas de Tamara.

CH: ¿Los rumores de embarazo de Ana son ciertos?

I.P: Qué va. No, no, en absoluto.