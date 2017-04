Ivonne Reyes y su chico, Eva González o Judit Mascó ya disfrutan del puente

Etiquetas

Como todos los que pueden, nuestros famosos preferidos ya están disfrutando de este puente haciendo lo que más les gusta, irse de fiesta o hacer senderismo. Así están siendo las primeras horas del puente de nuestras queridas celebrities.

EVA GONZÁLEZ NO SE PIERDE LA FERIA DE ABRIL

Para una sevillana de pura cepa como es Eva González, no puede permitirse perderse una cita tan especial como es la feria de Abril. Y es que la modelo y presentadora no ha podido resistirse a vestirse de flamenca y lo ha hecho con un diseño de volantes de color negro con el que estaba divina.

IVONNE REYES SE OLVIDA DE LA POLÉMICA POR LA PATERNIDAD DE SU HIJO Y SU GUERRA CON PEPE NAVARRO Y SE MARCHA CON SU CHICO A DISFRUTAR DEL PUENTE

Ivonne Reyes no para de estar en el punto de mira de Pepe Navarro y es que ambos continúan con su particular batalla que les enfrenta duramente ya no en lo juzgados sino que ahora solo en los platós de televisión.

Así, se pudo ver el pasado fin de semana a la ex concursante de GH VIP sentarse en Sábado Deluxe en una entrevista donde se puso demasiadas condiciones para que pudiera llevarse a cabo. Y días más tardes, Pepe Navarro concedía una entrevista a Bertín Osborne en su programa, Mi casa es la tuya, donde se despachó a gusto contra la madre de Alejandro.

Pero parece que Ivonne quiere olvidarse de todo eso y pasar unos días con su chico, a quien conoció durante el reality, el joven concejal Sergio Ayala. Parece que los dos disfrutan del tiempo juntos y no hacen más que dedicarse bonitas palabras de amor mientras hacen turismo. ¡Nos alegramos mucho pareja!

JUDIT MASCÓ APROVECHA EL PUENTE PARA DISFRUTAR DE LA NATURALEZA Y PRACTICAR SENDERISMO

La modelo y presentadora Judit Mascó ha querido disfrutar del puente de forma distinta y sobre en contacto con la naturaleza. Y para ello se ha calzado las botas para acudir hacer senderismo en Barcelona. Así la modelo respira aire fresco y renueva pilas.

ADRRIANA ABENIA, DE VUELTA A SU TIERRA

Y como muchos de vosotros habrá hecho este puente, algunos de nuestros famosos también han querido reunirse con sus familiares y volver a la tierra que les vio nacer. Este es el caso de la presentadora y escritora Adriana Abenia que ha viajado a su ciudad, hasta Zaragoza y ha aprovechado para subir una tierna foto a su Instagram de la fuente que la vio crecer.

FONSI NIETO CELEBRA SU BODA EN IBIZA

Pero sin duda, la pareja formada por Fonsi Nieto y Marta Castro son los que más van a disfrutar y sobre todo recordar este puente de mayo. Y es que este domingo la pareja se dará el 'sí quiero' en Ibiza. Desde anoche llevan celebrando su amor. Todo empezó con una fiesta de estrella del rock que hizo reír y bailar a todos sus invitados.

