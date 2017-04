Jaime Cantizano en la fiesta solidaria de la marca Kiehl's

Etiquetas

La marca de cosmética Kiehl's organizó el pasado jueves una fiesta Nature's Playground por todo lo alto en la capital madrileña en beneficio de la Asociación Juegaterapia, y es que fueron muchos los rostros conocidos los que quisieron aportar su granito de arena para una buena causa con una embajadora de lujo como Manuela Velasco.

KIEHL'S ORGANIZA SU FIESTA MÁS SOLIDARIA A FAVOR DE LA FUNDACIÓN JUEGATERAPIA

Entre los famosos que acudieron a la cita estuvieron Manuela Velasco, Pablo Rivero, Jaime Cantizano, Cari Lapique, Daniel Muriel, Andrea Duro, Candela Serrat o Naty Abascal entre otros. De lo más feliz con su faceta como padre, Jaime Cantizano confesó que ser padre es una de las mejores cosas que ha hecho en la vida.

CHANCE: ¿Cómo te encuentras?

Jaime Cantizano: Muy bien.

CH: Una bonita iniciativa.

JC: Un evento solidario, con niños, además curiosamente he hecho dos temporadas de un programa en el que los niños eran protagonistas, Fenómeno Fan para las autonómicas, para Disney, ahora estoy con Jugando con las Estrellas.

CH: Ahora tu público son los niños.

JC: Yo procuro ampliar el público pero es muy importante.

CH: ¿Y cómo papá?

JC: Muy bien, a mí me preguntan cosas que a una madre no le preguntan. Me dicen que si cambio pañales, les doy el biberón, los baño...

CH: ¿Qué se siente?

JC: Yo creo que es una decisión muy meditada, muy estudiada y es que la que sin duda más satisfacciones me ha dado.

CH: ¿Cómo es ese pequeño?

JC: Pues es muy bueno y cada vez se parece alucinantemente a mí.

CH: ¿Con ojos claros también?

JC: Es cada vez más igual que yo.

CH: ¿Es duro alejarse de él por trabajo?

JC: Sí, como cualquier padre o madre uno está en ese debate de cuántas horas está fuera y cuantas horas está en casa pero este debate lo tienen todos los padres y madres que trabajan.

CH: ¿Volveremos a repetir experiencia?

JC: De momento quiero disfrutar de lo que estoy disfrutando.

CH: ¿Te gustaría?

JC: De momento disfruto con este instante y de mi hijo, no sé qué pude ocurrir en un año, en dos o en tres o cuatro.

CH: Te tengo que preguntar por el tema este de la fan.

JC: Está en manos de la justicia y yo espero que un juez sea el que decida y no voy a hacer más comentarios.

CH: Vaya susto. ¿Cómo lo viviste con tus padres?

JC: Es una situación que ya han vivido también otros personajes populares pero será un juez quién yo espero que solucione cuanto antes esta cuestión.

CH: Profesionalmente y personalmente feliz.

JC: Muy feliz, en la radio estoy muy feliz, madrugo mucho pero de pronto uno se alegra de que cada mañana más de un millón de personas se despierten con Atrévete, con Cadena Dial, ha sido el morning que más ha crecido en España, en televisión en Jugando con las Estrellas me está dando muchas alegrías así que muy contento.