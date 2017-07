James Corden y Julia Carey repetirán paternidad

Etiquetas

James Corden y su esposa, Julia, esperan la llegada de un tercer hijo. Según adelanta la revista People, el conocido presentador británico y su mujer aumentarán la familia el próximo mes de diciembre. Casados desde 2012, el showman y Carey tienen dos niños pequeños: Max, de seis años, y Carey, de dos.

Una grata noticia para el comediante londinense que ha logrado hacerse con la simpatía del público estadounidense gracias al éxito de The Late Late Show, emitido en la cadena CBS. Una de sus secciones más populares, The Carpool Karaoke, se convirtió el año pasado en un programa independiente por el que han pasado las principales estrellas musicales del momento: Jennifer Lopez, Lady Gaga, Adele, One Direction, Sia, Justin Bieber, Red Hot Chili Peppers*

Asimismo, Corden fue el maestro de ceremonias de los premios Tony del año 2016 y se encargó de presentar la ceremonia de los Grammy de este año. La Academia Nacional de las Artes y Ciencias de la Grabación quedó tan satisfecha con su trabajo, que repetirá el próximo 8 de enero en la 60ª edición. ¡Enhorabuena a los veteranos papás y a su familia, que pronto se convertirá en numerosa!