José Ortega Cano: "José Fernando está muy bien, es un enfermo y necesita tranquilidad y un tratamiento"

El maestro José Ortega Cano ha sido visto y fotografiado a la salida de la clínica de San Juan de Dios en Ciempozuelos. El diestro ha hablado de la razón del cambio de centro de su hijo y ha asegurado que el joven está con la máxima fuerza de voluntad y evolucionando lo mejor posible. Ha pedido a los medios de comunicación que intenten dejar hacer su trabajo a los operarios del centro. Respecto a su hija Gloria Camila, sigue igual de orgulloso a como se ha mostrado desde el principio de su participación en el concurso.

Como todo padre preocupado y responsable, Ortega Cano ha visitado a su hijo José Fernando en el nuevo centro al que fue trasladado. Se ha dirigido a los medios de una forma muy correcta y expresándose de la siguiente forma: "Pues miren, yo les voy a decir una cosa y además se lo voy a pedir, y les voy a suplicar, a ustedes y a todos los medios, José Fernando está muy bien, es un enfermo, es una persona que necesita tranquilidad y un tratamiento y quiero que lo vean así".

Por eso Ortega Cano afirma que "no es bueno que estén aquí las cámaras continuamente, hoy han venido, yo les digo que va muy bien, pero necesita su tiempo, les pido que le dejen a él y a todo el personal del centro hacer su trabajo". El viudo de Rocío Jurado quiere evitar que se tergiverse la información respecto al estado de su hijo y ha recalcado que "está muy buen, con muy buena voluntad y en muy buenas manos" y deja al tiempo con principal responsable de su evolución "vamos a dejar que, tiempo al tiempo, se vaya recuperando".

Asimismo, explica el porqué del traslado de centro: "Este es un centro más grande y lo han determinado así en el mismo López Ibor, que era bueno que se viniera a este centro porque aquí puede trabajar en muchas terapias, es muy grande, tiene como dos kilómetros de extensión, y tiene muchas cosas en las que puede trabajar y le benefician".

Por otro lado, se muestra muy orgulloso por el concurso que Gloria Camila está llevando en Supervivientes: "Está muy bien, a mi me está sorprendiendo lo madura que es y lo valiente que es, porque en este reality hace falta tener valor para hacer todas las pruebas, y bueno, pasar hambre y todo eso* Pero yo creo que le va a ayudar mucho en su vida en el futuro", y confiesa que se emocionó cuando la vio llorar al ver unas imágenes del once aniversario de la muerte de Rocío Jurado. "Sí, sí, lo vi* Me emocionó mucho. Muy bonito, yo no lo había visto tampoco, pero me emocionó".