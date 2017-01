Julio Iglesias Jr. habla sobre los problemas de salud de su padre

Etiquetas

Anoche pudimos ver a Julio Iglesias Jr. en 'Sálvame Deluxe' hablando sobre su familia, cómo pasaron las fiestas navideñas y sobre el estado de salud de su padre. Y es que en 2016 saltaron todas las alarmas sobre Julio Iglesias padre al cancelar varios conciertos por dolores de espalda.

El éxito de Julio Iglesias e hijo juntos en un escenario es más que evidente. El año pasado pudieron compartir conciertos, hecho que entusiasmaba al joven Julio Iglesias Jr. "Empecé a trabajar con mi padre y cuando llevábamos dos conciertos juntos mi padre me dice que hay que cancelar porque tiene un dolor de espalda que prácticamente no se podía ni levantar. Llevaba desde los 22 años con dolor de espalda y ahora llegó a un nivel que casi no podía ni andar."

Y aunque el cantante Julio Iglesias rápidamente salió a aclarar toda la información que se había dado sobre sus problemas de salud, tanto la prensa como sus fans estaban bastante preocupados. Y es que se le llegó a ver en silla de ruedas, algo que confirmó su hijo en la entrevista. "Tuvo que ir al doctor a arreglarse porque no había ya manera."

En cuanto a la relación que mantiene Julio Iglesias con Isabel Preysler y el resto de sus hijos, Julio Iglesias Jr. responde: "El día 25 estuve con él y está muy bien. El día 24 llama todos los años y mi madre habla con él. Dice que estuvieron en Miami con Enrique y los demás con sus hermanitos". Según él, su padre y Enrique se llevan muy bien.

Julio Iglesias Jr. con esta entrevista consigue que los fans de su padre se queden más tranquilos al saber que ya se encuentra mucho mejor y que seguirá subiéndose a los escenarios como siempre: siendo todo un truhán y un señor.