La Junta anuncia un aumento de plazas de comedor y asegura que ningún menor que lo precise está excluido del servicio

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha anunciado su previsión de seguir aumentando para el próximo curso 2017-18 el número de plazas y mejorar el servicio de comedor escolar, respecto al cual ha asegurado que ningún solicitante de Educación Primaria que pidiera en el plazo correspondiente este servicio complementario está excluido si tiene los dos representantes legales --uno en el caso de ser monoparentales-- trabajando en el horario de funcionamiento del mismo.

Así lo ha indicado el departamento que actualmente encabeza Sonia Gaya en una respuesta parlamentaria, consultada por Europa Press, a una pregunta del PP en la que la diputada Esperanza Oña indicaba que en Andalucía "todos los años faltan plazas de comedores escolares y, por tanto, numerosas familias se perjudican en el día a día de su vida cotidiana".

Ante las preguntas de los populares sobre las razones de que no existan las plazas necesarias y de que este problema siga existiendo sin solución, así como que las delegaciones provinciales "no acepten alternativas que plantean los padres de los alumnos perjudicados" aún cuando las mismas "no suponen gasto alguno para la administración autonómica", Educación opone que en el nuevo decreto 16/2017 se establece garantía de plaza en el comedor para todas las solicitudes recibidas durante el curso.

La referencia, expone la Junta, serán los guardadores --no los representantes legales--, favoreciendo los casos en los que la guarda y custodia es ejercida por uno solo de los progenitores, aunque los patria potestad la tengan los dos. Asimismo, también se extiende el derecho para el alumnado en dificultad social extrema y el que tiene jornada partida y necesidad de transporte.

Asimismo, Educación recuerda que para este curso se han ofertado para toda Andalucía 186.000 plazas de comedor, unas 2.700 plazas más que el año anterior. Por otra parte, se aclara que las Delegaciones Territoriales de Educación "atienden todas las propuestas conforme a lo establecido en la normativa en vigor sobre la admisión en el servicio complementario de comedor escolar".