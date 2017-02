Kike Calleja celebra su cumpleaños por todo lo alto

Etiquetas

Kike Calleja reunió a sus amigos y seres más queridos en la celebración de su cumpleaños y lo hizo con una fiesta de aire flamenco por todo lo alto en una cervecería del centro de la capital propiedad de su cuñado. De lo más sonriente y divertido, Kike comentó que a sus 35 años está en uno de los mejores momentos de su vida personal y profesionalmente.

Como no podía ser de otra forma, Terelu Campos y su hermana Carmen Borrego no pudieron faltar a la celebración y es que por todos es conocida la gran relación de amistad que existe entre el periodista y la familia. Una vez más Kike reconoció que Terelu es una de las personas más importantes de su vida. Aunque Belén Esteban y su novio no faltaron, otros compañeros del reportero no acudieron a la celebración.

CHANCE: ¿Cuántos caen?

Kike Calleja: 35 años cumplo rodeado de la gente que me quiere, estoy súper feliz, en el mejor momento de mi vida, tanto profesional como personalmente que estoy muy tranquilo.

CH: ¿Has pedido algún deseo?

K.C: Claro que lo he pedido.

CH: ¿Alguno que se pueda decir?

K.C: No lo puedo decir que si no, no se cumple.

CH: ¿Qué te han regalado?

K.C: Muchas cosas.

KIKE CALLEJA: "SOY MUY AFORTUNADO DE TENER LOS AMIGOS QUE TENGO"

CH: Los hemos visto de entrar con un montón de bolsas.

K.C: Afortunadamente soy muy afortunado de tener los amigos que tengo.

CH: ¿Algo que te haya hecho especial ilusión?

K.C: Que estén ellos aquí que es lo que más ilusión me hace. Al final las cosas materiales no dejan de ser cosas materiales, cada día tener más amigos y tener tanta gente que te quiere, que te ayuda y que está a tu lado es lo más importante.

KIKE CALLEJA: "TERELU ES UNA PERSONA MUY IMPORTANTE EN MI VIDA"

CH: Con Terelu una maravillosa relación.

K.C: Ya lo sabéis, Terelu es una persona muy importante en mi vida, de las más importantes, que la quiero mucho, igual que a Carmen y a toda la familia y al igual que al resto de mis amigos.

CH: ¿Cómo la ves ahora?

K.C: Muy bien, la veo muy bien.

CH: ¿No cerramos puertas al amor?

K.C: Yo siempre he dicho que no se pude decir 'de esta agua no beberé' pero ya sabéis que yo de mi vida privada nunca hablo.

CH: En el trabajo te va muy bien.

K.C: Afortunadamente me va muy bien y estoy muy contento y ojalá que me quede como estoy y si puedo seguir subiendo, pues mucho mejor.