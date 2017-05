Kris Jenner y Kourtney Kardashian quieren ser el vientre subrogado del tercer hijo de Kim

Etiquetas

En el último episoio de 'Keeping Up With The Kardashian', emitido hace unas horas en Estados Unidos, Kris Jenner y Kourtney Kardashian se ofrecieron como posibles vientres subrogados del tercer hijo que desea tener Kim junto a su marido Kanye West. Los dos anteriores embarazos de la socialité estuvieron repletos de complicaciones, que de repetirse pondrían en serio peligro su vida, por ese motivo sus médicos desaconsejaron un tercer embarazo.