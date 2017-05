Lola Flores, 22 años después más viva que nunca, vista por su nieta Elena Furiase

Etiquetas

Hoy 16 de mayo se cumplen 22 años desde que la gran Lola Flores, La Faraona, nos dijera adiós. Su imagen y su recuerdo siguen patentes y es que artistas así como ellas son difíciles de olvidar. Ahora hemos conocido más cosas de Ole, Ole como la llamaban y la siguen llamando en familia, gracias a Elena Furiase, su nieta con la que hemos tenido el gusto de hablar de estos días probando el nuevo parque temático Ferrari Land de PortAventura World.

Como su abuela Lola, Elena es intrépida y con mucha garra. Ni las grandes alturas le hacen echar marcha atrás: "Es un parque muy logrado, muy conseguido. Los simuladores, no los he podido probar porque estaban reservadísimos pero tienen una pinta buenísima. La atracción del red force es mortal, es muy buena. La aceleración se nota y se ve como se pega la piel a los músculos y casi no puedes ni respirar pero es muy divertido. Luego esta está la lanzadera que no me he subido pero mis amigas sí y les encantó. Y me he criado prácticamente con la Fórmula 1 por mi padre y por mi hermano, y sí que es verdad que te emociona".

CH: ¿Tú eres de emociones fuertes?

EF: Sí, aunque en la lanzadera de Ferrari Land no me he atrevido, pero sí que me subo acojonada (con perdón), y luego lo disfruto mucho.

¿QUIÉN ES MÁS ATREVIDA LOLITA O ROSARIO FLORES?

CH: Tu madre y tu tía, ¿son también lanzadas?

EF: Mi madre es un poco más de atracciones que mi tía. De hecho hemos venido dos o tres veces a PortAventura con mi madre y queríamos venir toda la familia si podemos.

CH: Pero, ¿es posible que os podáis juntar todos los Flores?

EF: Hombre todos, todos no sé, pero casi todos fijo. De hecho la última vez vine con mi prima Alba, mi tía Ana, mi prima Lola, mi madre y hablando estos días con mi primo pequeño Pedro, me decía: "Bueno a ver si nos consiguen el pase vip y pasamos sin hacer cola"(Dice riendo).

CH: Por cierto, ¿cómo lleva Pedro padre, que todos seáis artistas?

EF: Muy bien porque Pedro es un pedazo de artista también. Pedro es el hijo de Pedro Lazaga y es un grandísimo director y él ya de por sí es un gran artista. Y desde que entró en la familia es uno más, sin duda.

PEDRO LAZAGA ES EL DIRECTOR PERSONAL DE LA FAMILIA FLORES...

CH: Además le queréis muchísimo...

EF: Sí. Además él es nuestro director personal. Hemos hecho muchas mini películas en casa con él y la verdad es que nos da mucha vida.

CH: Pero para Pedro ¿cómo es eso de él contra los flores?

EF: No. No es todos contra él. Es todos con él. Nunca contra él.

CH: Así que todos con él.

EF: Sí, por supuesto.

LA QUE MÁS CÁRACTER TIENE DE TODA LA FAMILIA DE LOLA FLORES ES LOLITA, SEGÚN SU HIJA

CH: Bueno y ¿quién es el que tiene más carácter de todos?

EF: Yo creo quizá mi madre. Temperamento mi tía Rosario, pero carácter mi madre por ser la mayor, la más veterana. Mi prima Alba también tiene mucho carácter... Pero del bueno.

LOS FLORES TIENEN CLARO QUE POR QUÉ SON ARTISTAS: "NOS PONEN UN COLA CAO CON UNA PELÍCULA AL LADO O DE TU ABUELA O UNA CANCIÓN"

CH: Eso siempre es bueno. Alba también tiene una carrera lanzadísima.

EF: Sí. Es que en esta familia es difícil que alguien se vaya por otro lado. No por nada sino porque es con lo que vivimos y con lo que hemos nacido, con lo que nos crían. Nos ponen un cola cao con una película al lado o de tu abuela o una canción y entonces es muy difícil decir: 'Voy a ser abogado', porque no lo ves por ningún lado.

CH: ¿Tu madre que tal está?

EF: Está muy bien, está feliz, sin parar de trabajar, contenta, más guapa que nunca y muy cansada, porque el trabajo cansa, pero está feliz y muy contenta.

CH: Es una montaña rusa,...

EF: La vida es eso, hay mucha gente que no muestra esa faceta, siempre están súper bien o súper mal, pero mi madre en ese sentido siempre ha sido muy transparente. Cuando ha estado mal se le ha notado y lo ha dicho, cuando no, no. Lo hablamos el otro día, los seres humanos nos parecemos más de lo que nos creemos y si tengo un problema, te lo cuento a ti y tú has pasado por lo mismo,... La vida es una gran montaña rusa con caídas, bajadas, sufrir, llorar, reírte, miedo, disfrutar, adrenalina y creo que hay que ser natural y cuando las cosas vienen mal, afrontarla y si vienen bien, afrontarlas también...

CH: ¿Quién da más consejos, tú a tú madre o tu madre a ti?

EF: No somos muy de dar consejos, somos más de cuando estamos mal y nos apetece, nos contamos las cosas y mantenemos una conversación,... Para mí, mi madre es mi madre, pero siempre ha sido una amiga,... Al igual que con mi tía, mi tía siempre me ha hablado de una manera como podría hacerlo una amiga, somos muy sinceras y yo creo que es genial, que nos apoyemos, que digamos lo que pensamos,... No son consejos como tal, sino conversaciones que tenemos y de ahí te quedas con temas que te ayudan,...

CH: Se cumplen años del fallecimiento de tu abuela y tu tío Antonio...

EF: Como en cualquier familia que se te muere un ser querido, lo vas superando, pero nunca se olvida. Quizá hay fechas más señaladas, en las que te acuerdas más, pero nos acordamos todos los días... Creo que te vas acostumbrando a su ausencia pero siempre les echas de menos... te gustarían que estuvieran y que compartieran momentos contigo.

A LOLA FLORES LE LLAMABAN EN CASA 'OLE, OLE'

CH: ¿Recordáis mucho a tu abuela Lola y a tu tío Antonio Flores?

EF: Sí, siempre. Se han ido pero parece que no se han ido. Hablamos mucho de ellos y de hecho, mi madre a veces me dice, "¡mira esto ha sido de tu abuela Lola. Te has parecido mucho a 'Ole, Ole', (como así la seguimos llamando)",... Mi hermano es un calco de mi tío Antonio, hay muchas cosas en las que se parece a él. No nos olvidamos de ellos nunca, tampoco de mi abuelo,... No solo mi familia, sino yo con mis amigas recuerdo, pues mi abuela decía,...(ríe)

LA GENTE JOVEN NO OLVIDA NI A LOLA FLORES, NI SUS FRASES: "VENGA ESA COPA PARA ARRIBA", "¡SI ME QUERÉIS, IRSE!"

CH: Tus amigas, ¿qué recuerdos tienen de tu abuela?

EF: A mi siempre me dicen, que tu abuela era,... en mi casa siempre la cantaba,... sobre todo las madres y las abuelas de mis amigas. Pero ahora con la facilidad que hay de YouTube y las redes sociales, mi abuela está muy presente, en sus frases, en los momentos como el brindis que fue tan famoso en el que decía: "venga esa copa para arriba". La gente joven no olvida a Lola Flores y hay gente que la descubre ahora mismo y le gusta.

CH: "¡Si me queréis irse!",...

EF: Hay gente joven que lo dice,... por eso yo tengo la suerte de ver a mi abuela en Internet siempre que quiera,... Entonces, no se va nunca.

Y es que eso es así, Lola Flores... de irse, nada...