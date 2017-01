Lolita Flores y su hija apoyan los estrenos teatrales de la familia

Etiquetas

Alba Flores estrenó Drac Pack ante la atenta mirada de grandes amigos y familia. Lolita Flores y su hija Elena Furiase no se perdieron el gran día para la hija del fallecido Antonio Flores. Otros compañeros y amigos tampoco quisieron faltar a la cita con una obra de teatro que alterna la musica y las acobracias.

CHANCE: Lolita, buenas noches, no podias faltar al estreno de tu sobrina.

Lolita Flores: Por supuesto que no, a apoyarla y aplaudirla, que es muy buena artista.

CH: ¿Van a venir tus hijos, tu hermana?

L.F: Mi hijo no ha podido venir, está ensayando y mi hermana está fuera, no está en Madrid, la verá cuando vuelva.

CH: ¿Cómo lo habeis pasado? ¿Habéis estado fuera?

L.F: Sí, tres días, te sabe a muy poco pero estar con mis hijos tres dias ha sido para mí... me han invitado ellos, ha sido mi regalo de Reyes.

CH: Y habéis pasado Nochebuena.

L.F: No, han sido tres días y ya está.

CH: ¿Mañana Nochevieja?

L.F: Nada, tranquilito en familia y ya está.

CH: ¿Todos juntos?

L.F: Sí.

CH: ¿Qué le pedimos al 2017?

L.F: Salud, dinero y amor si quiere venir, que venga y si no que se quede.

CH: ¿Le hemos dado algun consejo a Alba?

L.F: No, la familia Flores no somos de consejos, los González Flores somos de apoyar, cuando nos lo piden, nos lo damos pero no somos de consejos.

CH: ¿Has podido hablar con ella?

L.F: La he visto antes porque he llegado muy pronto y he estado con ella, estaba muy nerviosa pero se le quita cuando sale al escenario.

CH: Y con amigas.

L.F: Las cuatro son muy buenas y nos van a hacer disfrutar.

La prima de Alba Flores, la también actriz Elena Furiase, no faltó al estreno al que acudió junto a su madre Lolita Flores. Soltera y sin pareja, habló del amor: "Yo estoy muy bien, amor recibo siempre, a diario de mi familia, de mi gente, de mis amigos, de algun que otro amor pero estoy soltera, estoy bien y estoy feliz. a veces la soledad te trata bien y yo lo estoy disfrutando".

Asistieron también Alex Gadea, Thais Blume, Leticia Dolera, Belén Cuesta, Marina Salas y Eloy Azorín.