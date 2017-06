Lourdes Montes: "Hay una parte del toro muy bonita pero no me compensa el miedo que paso"

Etiquetas

Lourdes Montes está pasando por una de las etapas de su vida más dulces y es que a la estabilidad emocional que ha encontrado junto a su marido Fran Rivera y su hija Carmen hay que sumarle los éxitos profesionales que no para de conseguir como diseñadora de trajes de flamenca.

LOURDES MONTES, UNA MAMÁ TODOTERRENO DISPUESTA A REPETIR LA MATERNIDAD

En esta ocasión la diseñadora fue una de las embajadoras de la nueva gama de colchones inteligentes de la marca Pikolín y no dudó en reconocer que a pesar de que es una mujer muy dormilona, desde la llegada de Carmen sus noches son mucho más ajetreadas.

En cuanto a la posibilidad de ampliar la familia, Lourdes aseguró que tiene ganas de volver a quedarse embarazada lo antes posible. Para las que no ve un futuro cercano como madres es para su hermana Sibi Montes y para su cuñada Eva González y es que según comentó la diseñadora, ambas están centradas en sus carreras profesionales.

CHANCE: Una de las cosas más importantes es descansar.

LOURDES MONTES: Yo siempre he sido dormilona, me encanta levantarme tarde, cosa que ya he olvidado casi y lo sigo echando de menos. Soy igual que los niños chicos, como tenga sueño soy insoportable.

LOURDES MONTES: "ESTAMOS DISFRUTANDO MUCHÍSIMO PORQUE ESTÁ EMPEZANDO A HABLAR Y TE MUERES DE RISA"

CH: ¿Duermes del tirón?

L.M: No, duermo del tirón, me levantan constantemente. Agua, bibi, chupe todos los días, pero bueno, ya me he acostumbrado.

CH: Pero tú encantada de la vida.

L.M: Hombre si durmiera del tirón sería mejor pero no hay otra.

CH: ¿Cuántos años tiene Carmen ya?

L.M: Cumple dos años en agosto.

CH: Esa edad es muy buena porque están muy espabilados.

L.M: Estamos disfrutando muchísimo porque está empezando a hablar y te mueres de risa, todo lo repite ella, es una personita, deja de ser bebé, aunque sigue siendo pequeña pero ya es independiente. Muy graciosa.

CH: ¿A quién se parece?

L.M: Yo creo que se parece más a Fran, es súper movida, no para, bastante pesadita... pero nada. Es muy buena, no llora nunca, la verdad es que no nos podemos quejar.

CH: ¿Y físicamente?

L.M: Físicamente está muy mezclada, hay gente que dice que se parece a mí, otros a Fran, creo que un poquito de los dos.

CH: ¿Y ahora que se casa tu hermana, me imagino que tú quieres que sede prisa?

L.M: Me encantaría, pero creo que no es el momento. Mi hermana todavía es muy jovencita y no es su prioridad. Van a esperar un tiempo.

LOURDES MONTES: "ESTOY MUY CONTENTA PORQUE NO SE ME HABÍA PASADO POR LA CABEZA HACER TRAJES DE FLAMENCA PERO HA IDO TAN BIEN QUE ESTAMOS DESBORDADAS"

CH: Estáis trabajando mucho.

L.M: Ella ya hace un año y medio que no trabaja con nosotros. Se está dedicando a su carrera, que le encanta y va por libre, ahora mismo estamos separadas.

CH: ¿Tú como lo estás llevando?

L.M: Bien, con la nueva firma de trajes de flamenca he empezado a trabajar con una íntima amiga mía, con Rocío, estamos juntas y nos compenetramos muy bien. Estoy muy contenta de haber creado un equipo con ella.

CH: ¿Has encontrado tu sitio profesionalmente?

L.M: Sí, estoy muy contenta con esa nueva línea que no se me había pasado por la cabeza hacer trajes de flamenca pero ha ido tan bien que estamos desbordadas, contentísimas. A seguir por ahí.

CH: ¿Te gustaría ampliar la familia?

L.M: A mí me encantaría, cuando venga, no tengo problema.

CH: ¿Estás dispuesta?

L.M: Sí, que si no se van a llevar mucho tiempo y a mí me va a dar más pereza. Creo que cuanto más tiempo tardes peor.

CH: ¿Tienes un número en tu mente de niños?

L.M: Me encantaría tener tres pero yo no sé si Fran me va a dejar. Ya se verá.

LOURDES MONTES: "ESTOY IMPACTADÍSIMA Y PIENSO EN SU FAMILIA, EN SU MUJER, EN SU NIÑA Y SE ME PONE LA PIEL DE GALLINA"

CH: Este año Fran se retira. Un descanso.

L.M: Sí que tengo ganas. Hay una parte que me da pena porque el toro es muy bonito, yo lo he vivido mucho con Fran y hay un aparte que me encanta pero no me compensa el miedo que paso, estoy deseando que llegue Ronda y que diga hasta aquí.

CH: Hace poco despidieron a Iván Fandiño.

L.M: Si, un horror. Te devuelve un poquito a la realidad de esto, estás ahí metida y no lo piensas, crees que puede haber algún accidente pero que todo sale bien y con estas cosas te das cuenta de que no, que la gente muere en el ruedo. Es un horror, yo estoy impactadísima y pienso en su familia, en su mujer, en su niña y se me pone la piel de gallina. Un horror.

CH: ¿Planes para el verano?

L.M: Planes pocos porque con la profesión de Fran es muy complicado organizarte pero sí que tengo claro que iré unos días a la playa, me apetece mucho, con la niña y Fran irá los días que esté libre y luego siempre terminamos en Ronda para preparar la Goyesca que me encanta también.

CH: ¿Y con Eva y Cayetano qué pasa con su faceta como padres?

L.M: Sí, es divertido siempre los primos de la misma edad pero bueno, te cambia tanto la vida cuando tienes un niño que tienes que estar con muchas ganas. Eva está hasta arriba de trabajo, no para y hay que encontrar el momento, no es una cosa que se sobrelleva fácil, hay que saber dónde vas.

LOURDES MONTES: "LA PENA ES NO TENER NADA PERO YO CREO QUE YA ESTÁ UN POCO ASUMIDO"

CH: Pero Ana sí que es de la misma edad.

L.M: Ana es un pelín más pequeñita de Carmen, una es de agosto y otra de diciembre, se llevan poco. Es un lujo que coincidas con alguien que es de tu misma quinta.

CH: ¿Cómo está la cosa con Isabel Pantoja?

L.M: Bueno le da pena no tener nada pero yo creo que ya está un poco asumido.

CH: Uno se acostumbra.

L.M: Claro, ya está.