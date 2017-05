MADRID. EL 28% DE LOS HOGARES DE LA CIUDAD ESTÁ EN RIESGO DE POBREZA

Etiquetas

- Más de la mitad tiene dificultades para llegar a fin de mes. El 28% de los hogares de la ciudad de Madrid se encuentra en riesgo de pobreza; es decir, que la renta familiar es inferior a 10.522 euros y por tanto al 60% de la renta mediana. Diez puntos más, el 38%, no podría hacer frente a un gasto imprevisto de 650 euros, y 24 más, el 52%, dice tener dificultades para llegar a fin de mes.Así consta en el ‘Estudio sobre necesidades sociales de la ciudad de Madrid 2016’, presentado este martes por la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, y que se ha elaborado con 8.500 cuestionarios rellenados en viviendas de los 21 distritos de la capital entre octubre de 2016 y enero de 2017. Su margen de error es del +/-1,8%.De acuerdo con el estudio, el porcentaje de hogares en riesgo de pobreza se eleva por encima del 30% en los distritos de Puente de Vallecas, Usera, Vicálvaro, Villaverde, Carabanchel, Latina y Tetuán, que son por este orden los que alojan más proporción de familias en dificultades económicas.Por tipos de familia, los que más riesgo de pobreza reflejan son las compuestas sólo por la madre y los hijos, en las el porcentaje se dispara hasta el 41,8%, y las de cuatro miembros, con el 36,8%. Por nacionalidad de sus integrantes, las más castigadas son las de personas de fuera de la UE, con un 39,2%, y por situación económica las familias donde los adultos están desempleados, de las cuales el 54,25% está por debajo de esos 10.522 euros de renta anual.Trascendiendo al mencionado 28%, un 52% de las familias madrileñas dicen tener dificultades para irse una semana de vacaciones: el 5% confiesa tener mucha dificultad, otro 15% reconoce dificultad y otro 32% manifesta “cierta dificultad”. Algo menos, el 38,7%, afirma que no podría hacer frente a un gasto imprevisto de 650 euros, en tanto que el 16,3% de las familias no puede irse siquiera una semana de vacaciones y un 10% no puede pagarse un coche.VIVIENDAEn materia de vivienda, el 5,8% reconoce haberse retrasado alguna vez en el pago del alquiler y cuatro décimas menos en el de la letra de la hipoteca. Algo menos, un 3%, ha sufrido desahucio de la vivienda que ocupaba en alquiler por impago de sus cuotas.De los gastos domésticos, el 9,5% afirma tener problemas para hacer frente al del suministro energético, el 7,4% se ha retrasado alguna vez en el pago y el 1,2% ha llegado a sufrir cortes por esta razón.Otro de los aspectos por los que preguntó el estudio es el de los servicios sociales. Más de la mitad de los madrileños, el 54,6%, revela haber acudido una vez a alguno de ellos, en tanto que el 31,4% ha ido dos veces y el 14% tres o más. De dichos servicios, el más conocido es la atención a las personas mayores, del que tiene noticia el 53,65% de los ciudadanos. También es, en parte por ello, el más valorado, con un 6,7, idéntica nota a la del servicio de atención a extranjeros. Datos adicionales recogidos por el estudio son que el 11% de las familias madrileñas tiene entre sus miembros a una persona con enfermedad crónica, dependencia o discapacidad; que el 44,5% dice encontrar problemas para conciliar la vida familiar y la laboral, y que el 33,5% estaría dispuesto a ayudar a refugiados, frente al 49,3% que dice no poder hacerlo y el 15,3% que no quiere.En cuanto a casos de violencia en el hogar, el 2,3% de los encuestados afirmó conocer algún caso de violencia de género y el 3,4% de maltrato infantil. Del primer tipo, el 59,2% de los madrileños animaría a las víctimas a denunciar y el 48,9% lo haría personalmente; este último porcentaje se eleva hasta el 75% en el caso de tener noticia de maltrato infantil. Menos drásticos, el 42,6% recomendaría a la mujer maltratada acudir a instituciones o profesionales y el 39% hablaría con algún adulto del entorno del menor agredido. De los servicios municipales, el teléfono 016 de ayuda a mujeres víctimas de violencia de género es bien conocido, por el 82,7% de los madrileños, mucho más que el escaso 17,7% que conoce los puntos municipales del Observatorio Regional de la violencia de género, a los que Higueras aclaró, en cualquier caso, que remitirían los profesionales de esa línea telefónica.