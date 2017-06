MURCIA. LA FUNDACIÓN ONCE DE ATENCIÓN A PERSONAS CON SORDOCEGUERA CELEBRA 10 AÑOS DE TRABAJO EN MURCIA

Etiquetas

La Fundación ONCE de Atención a Personas con Sordoceguera (Foaps) celebra en 2017 sus 10 años de dedicación a la mejora de la calidad de vida de las personas con sordoceguera en España y, en este caso concreto, en Murcia.Una atención que en la actualidad beneficia a 20 ciudadanos murcianos con sordoceguera gracias a la labor que realizan cuatro mediadoras de la Foaps en esta comunidad.Con motivo de este décimo aniversario, la Foaps llevará a cabo una serie de actos durante este año por toda España para celebrar la labor que desarrolla desde hace una década y dar a conocer a la sociedad la realidad de estas personas al grito de ‘Coge mi mano’.El recorrido comenzó el pasado 10 de febrero y llega ahora a Murcia, en una presentación en la que han participado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás; el director general de la ONCE, Ángel Sánchez; el delegado territorial de la ONCE en Murcia, Juan Carlos Morejón de Girón, y la presidenta del Consejo Territorial, Teresa Lajarín, entre otras autoridades. Además, María Pérez Giménez, persona con sordoceguera, contó en primera persona su experiencia en el día a día, de la mano de su mediadora, Cristina Álvarez-Castellanos.A lo largo de sus 10 años de vida la Foaps ha dedicado un total de 7.054 horas de mediación en Murcia, de las cuales 1.580 corresponden al año 2016. En todo el Estado han sido 540.573 horas, de ellas 83.384 en el pasado año.En estos 10 años, la Fundación ONCE de Atención a Personas con Sordoceguera ha destinado 132.491 euros en recursos en Murcia y ha contado con una aportación económica por parte de las instituciones públicas de 4.000 euros concedidos en el año 2009.