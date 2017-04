Mariah Carey se refugia en el padre de sus hijos, Nick Cannon, tras su ruptura con Bryan Tanaka

Etiquetas

Mariah Carey ha vuelto hace apenas unas semanas a la soltería pero por ello, la cantante no pierde su sonrisa y sigue su vida con total normalidad. Hace poco la veíamos con el padre de sus hijos, Nick Cannon, con el que cortó su relación sentimental en 2014 pero con el que tiene un buen trato de amor y cariño por el bien de sus dos hijos, Monroe y Moroccan.

Mariah Carey hace poco nos sorprendía con los rumores que confirmaban que la joven había terminado con la relación que mantenía con uno de los miembros de su equipo, el coreógrafo y bailarín Bryan Tanaka, con el que empezó un affaire antes de que confirmara la finalización del compromiso de la artista con el multimillonario James Packer.

Y a pesar de que, como ya os contáramos desde Chance, el bailarín de 33 años podría haber sentido celos de la buena armonía que hay entre Mariah y su ex pareja y padre de sus hijos, eso no le ha frenado a la artista para seguir compartiendo una buena amistad con él. Sin embargo, tras los últimos acontecimientos, no nos extrañaría que los rumores de una posible reconciliación entre los padres de Monroe y Moroccan que podrían hacer aumentar los celos de Bryan.

Este fin de semana Mariah y Nick acudían a cenar al restaurante Mr. Crow, en Berverly Hills, acompañados por sus dos pequeños en una velada que seguro que fue de lo más divertida y familiar. A la salida de la velada pudimos ver la complicidad de los padres y el buen ambiente y feeling que hay entre ellos.