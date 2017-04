Maroto centrará la ruta social del PP en Educación, Sanidad y Violencia de Género: "Las víctimas no tienen siglas"

Etiquetas

El vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, ha asegurado que su partido pondrá el consenso por delante de sus ideas en la lucha contra la violencia machista porque las mujeres víctimas de esta lacra "no tienen siglas". Maroto ha realizado estas declaraciones tras retomar la ruta social que se ha marcado el PP, en la cual, la violencia de género es uno de los ámbitos de actuación permanente junto al sanitario, el educativo y las pensiones.

"Las víctimas de la violencia de género no tienen siglas. En estas cosas hay que poner mucho corazón y cariño y estar todos a una. A mi no se me rompen las vestiduras por trabajar con una diputada de Podemos", ha asegurado Maroto en una entrevista con Europa Press.

Según ha precisado, "por suerte", en esta materia hay acuerdo y ha mostrado su deseo de que pronto se saquen unas conclusiones de todos los grupos para que el Gobierno pueda modificar algunas leyes. Lo primero, según ha añadido, es evitar que haya más mujeres asesinadas.

Por otro lado, sobre la gestación subrogada, Maroto ha recordado que en el Congreso Nacional del PP se acordó no tomar ninguna decisión "precipitada" antes de consultar a los expertos en el ámbito ético, médico y judicial. Si bien, también ha puesto de relieve el hecho de que aprobaran la libertad de votar en conciencia sobre temas éticos. "Aprobamos la libertad de voto en conciencia para casos como este que afectan a cosas éticas", ha agregado.

Además, ha indicado que primero habrá que "despejar la incógnita" del anuncio de Ciudadanos de llevar al Congreso una propuesta de ley para regular la gestación subrogada siguiendo un modelo altruista: "Lo primero es despejar esa incógnita, ningún otro partido tiene ese asunto en agenda". En cualquier caso, ha insistido en que es un análisis que requiere el tiempo necesario para tomar una decisión "con rigor".

LA MADRE DE 64 AÑOS, "NO ES UN CASO FRECUENTE"

Acerca del caso de la mujer de 64 años que el pasado mes de febrero dio a luz a dos hijos gemelos y a la que los Servicios Sociales han decidido retirar la tutela de los mismos, Maroto ha puntualizado que "afortunadamente no es un caso frecuente" y, sobre la posibilidad de poner límites a la inseminación artificial, ha asegurado que no tiene constancia de que el Ministerio estudie una mofificación legislativa como fruto de este caso concreto.

En todo caso, ha apostado por "no legislar en caliente" sino "de forma pausada, explorando todas las opciones y ofreciendo una solución que se aplique con sentido común en todos los casos".

En el ámbito sanitario, el vicesecretario de Acción Sectorial del PP ha defendido la tarjeta social, un documento que posean todos los ciudadanos y que, a su juicio, ayudará a corregir la "picaresca". "También para evitar que haya personas que abusen de las ayudas sociales, que haya picaresca, que también puede ser corregida", ha remachado.

Asimismo, el objetivo de esta tarjeta anunciada por el Gobierno será "detectar problemas graves antes de que las consecuencias no tengan solución" y evitar así casos "como los de pobreza energética", ya que a través de esta tarjeta las asociaciones y las administraciones públicas podrán compartir información.

UNA LEY DE EDUCACIÓN CON AGENDA DIGITAL

Atendiendo a la ley de educación, Maroto ha apostado por mantener un contacto "previo y permanente" con rectores, profesores, alumnos y padres para diseñar leyes "que gusten y sirvan a una mayoría de españoles".

También ha subrayado la importancia de incorporar en todos los colegios españoles la educación digital tomando ejemplo de algunos modelos de éxito. "No se entiende una nueva ley de educación sin una inmensa agenda digital, los niños deben entender que el ámbito digital es un pilar de la educación", ha insistido.