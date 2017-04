Mary J. Blidge acusa a su ex marido de haberse gastado 420.000 con su nueva pareja

Etiquetas

Mary J. Bligde está viviendo una pesadilla con el proceso de divorcio de su ex marido, Martin Kendu Isaacs. De acuerdo con TMZ, la ruptura tras doce años con el que también era su manager, además de dolorosa le está causando muchos quebraderos de cabeza y , sobre todo, le está suponiendo un enorme desembolso económico. Según una fuente, Kendu llegó a gastar 420.000 dólares en el que él calificó como gastos de viaje, pero según la que fue su esposa este dispendio nada tuvo que ver con su trabajo, sino que se dedicó a gastarlos con la que era su nueva novia.

"No soy responsable de mantener a los padres de Martin y a los hijos que tuvo de otra relación en lo que él califica como gastos mensuales", dijo la estrella musical de 46 años. Según se ha sabido, su ex pareja habría solicitado una pensión mensual de 110.000 dólares, una cifra que Mary considera escandalosa y no está dispuesta a afrontar.

Bligde confesó hace unas semanas la indiferencia con la que le trató su ex marido en los últimos años de una relación. "Podía sentir perfectamente que ya no me quería, y empecé a darme cuenta de que ese hombre estaba todo el día fuera y que me había dejado completamente sola", dijo a la emisora Power 105.1."Cuando te percatas finalmente de que, a pesar de la relación, en realidad llevas una vida solitaria que solo te hace sufrir, sabes que es tiempo de investigar un poco sobre lo que de verdad te conviene", añadió.

Sin embargo, poco se podía hacer porque Martin tenía una vida paralela a la que había vivido con ella. A pesar de la decepción, la diva del R&B cuenta con el apoyo de sus fans y de un grupo de amigos que han hecho piña para ayudarla a superar el duro proceso de la separación. "Yo he elegido vivir mi vida, a pesar de que todos tenemos que atravesar momentos de oscuridad. Puede que perdamos algo cuando hacemos una elección positiva, pero yo prefiero perder lo que sea que tengo que perder para poder recuperar el control de mi vida", sentenció la neoyorquina.