Mila Kunis sorprende a sus padres renovando su apartamento de un cuarto de siglo

Mila Kunis ha hecho a sus padres un regalo muy especial, restaurando el apartamento donde la actriz se crió desde los nueve años. La actriz sorprendió a sus progenitores, de origen ucraniano, con una remodelación de la casa donde viven desde hace 24 años. "Sabiendo lo duro que trabajo ahora tengo que poner las cosas en perspectiva por lo difícil que lo tuvieron mis padres para trabajar y para dar a mi hermano y a mí la vida que nos han dado", dijo la intérprete de 33 años en el vídeo de 20 minutos en el que relata la renovación. "Así que desesperadamente quiero devolverles algo que se merecen", añadió.

Con la ayuda de la compañía Houzz y de la diseñadora Breeze Giannasio, Mila pudo hacer realidad su sueño, manteniendo los elementos más personales de la casa, como tres pinturas que trajeron de Rusia, que para la estrella televisiva representan el pasado y el futuro de la familia. Sin embargo, y a pesar de estar embarazada de nueve meses cuando se llevaron a cabo las obras, han encontrado la manera de que el hogar gane espacio. "No puedes sacar a mis padres del apartamento. Ellos no se van a ir nunca. Lo aman", dijo la mujer de Ashton Kutcher, cuya fortuna conjunta asciende a los 170 millones de dólares.

Su madre, Elvira, y su padre, Mark, que no sabían el motivo real por el que tuvieron que estar seis semanas fuera de su residencia, quedaron muy impresionados con los cambios efectuados por su hija. "Cuando tienes cierta edad, no es fácil mudarse o hacer cambios, y no sabíamos qué esperar", dijo entre suspiros el ingeniero mecánico. "Estaba asustada en realidad... no quería irme", dijo la profesora de Física, que no pudo resistir la emoción y rompió en lágrimas.