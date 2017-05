Moix afirma que "es ético que los hijos hereden de los padres" tres ser preguntado por su sociedad 'offshore'

Etiquetas

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ha afirmado este martes que "es ético que los hijos hereden de los padres" tras ser preguntado por la información del diario digital Infolibre que apunta que desde 2012 es dueño junto a sus hermanos del 25 por ciento de una empresa 'offshore' en Panamá propietaria de una propiedad en Collado Villalba (Madrid).

Moix ha realizado estas declaraciones a las cámaras de La Sexta en el momento de entrar en su despacho de Anticorrupción. Fuentes de la Fiscalía General del Estado consultadas por Europa Press han señalado que el fiscal Anticorrupción no ha puesto su cargo a disposición del fiscal general, José Manuel Maza, y que de hecho este paso no se considera necesario al no entenderse "indigna" su conducta.

Por otra parte, en un canal oficial a preguntas de los periodistas la Fiscalía General del Estado ha calificado de "asunto personal" que no afecta a la institución la información publicada por el diario digital.

Sobre si está prevista la difusión de algún comunicado o reacción oficial de Moix o del fiscal general, José Manuel Maza, las Fiscalía ha contestado que por el momento este extremo se desconoce. El departamento se encuentra inmerso desde esta mañana en una operación contra UGT en Asturias.

Según la noticia publicada, Moix sería propietario en el citado porcentaje de la empresa Duchesse Financial Overseas, constituida en 1988 y propietaria de un chalet valorado en más de medio millón de euros en el municipio madrileño. Hasta 2012, la vivienda pertenecía a los padres del fiscal jefe.