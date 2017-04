Moreno: Mientras Andalucía "se descose por falta de gestión", Díaz dedica "horas" a su "ambición personal" en el PSOE

Etiquetas

Pide a la presidenta andaluza que encabece un diálogo "sincero" sobre las escuelas infantiles y se compromete a derogar "el decretazo"

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha asegurado que "mientras Andalucía se va descosiendo y sufre grandes problemas de deterioro por falta de gobierno y gestión, la señora Susana Díaz no pasa un día en el que no dedique horas y tiempo a su carrera política, a su ambición personal y a las primarias del PSOE". "Hoy la tendremos en Santander, que yo sepa no es parte de Andalucía, y por tanto no está en sus obligaciones como presidenta de la Junta", ha dicho.

Tras reunirse con representantes del sector de las escuelas infantiles, ha indicado que "no hay tema de calado social en el que la Junta de Andalucía no consiga generar un conflicto y no hay tema que funcione que finalmente estropee", aludiendo al "decretazo" para las escuelas infantiles, "en el que por primera vez en mucho tiempo he visto a trabajadores, representados por los sindicatos; a representantes de la patronal y también a padres, todos de acuerdo".

"Nos encontramos ante un grave problema que afecta a la primera etapa de la educación", ha asegurado el líder del PP-A, quien ha criticado el "ordeno y mando al que está acostumbrado el socialismo" en Andalucía y ha insistido en que quien debería estar reunida con el sector de las escuelas infantiles "es la presidenta de todos los andaluces".

Pero, ha lamentado, "en vez de estar aquí estará previsiblemente en Santander en esas primarias, en esos mítines del PSOE y en ese gran objetivo que se ha marcado de ser secretaria de los socialistas españoles y por tanto no defraudar sus expectativas y sus ambiciones personales".

Moreno ha recordado que ya advirtieron de que ese decreto era "un grave error" y "no era el mejor camino", a pesar de lo cual, ha lamentado, "el Gobierno de la Junta, ayudado como siempre por su gran aliado, el partido Ciudadanos, decidieron hacerlo y ni siquiera tramitarlo como proyecto de ley", que hubiera permitido a todos los grupos presentar enmiendas "y enriquecer esa ley".

PIDE A DÍAZ "UN DIÁLOGO SINCERO Y NO DE BESUGO"

Por eso, ha pedido a Díaz que busque "un hueco en su apretada agenda interna de partido para sentarse negociar con las plataformas" y que encabece ella un diálogo "sincero, no de besugo ni de imposición que es lo que ha hecho hasta ahora", al considerar que es "una batalla justa y necesaria y el PSOE tiene que reconsiderar las propuestas que se le están haciendo".

Moreno se ha comprometido a derogar ese decreto si no se modifica antes y a iniciar una negociación con las partes implicadas, porque "hay que hacer un esfuerzo en la educación de cero a tres años para ayudar a la conciliación familiar y laboral".

Asimismo, dentro del paquete de medidas fiscales del proyecto de gobierno del PP, ha anunciado una rebaja del 15 por ciento en el IRPF para gastos de guardería, "para ayudar a las familias a lograr una conciliación real". Entre estas medidas, ha indicado, "vamos a aumentar las deducciones para familias numerosas, con hijos con discapacidad o con problemas económicos".

Por su parte, el representante de Escuelas Infantiles Unidas, Gonzalo de Castro, ha mostrado la "indignación" del colectivo ante dicho decreto que "entendemos es malo para las escuelas infantiles, pero sobre todo para las familias que van a tener menos bonificaciones para que sus hijos de cero a tres años puedan ir a un centro de educación infantil".

Ha indicado que van a "trabajar y luchar duro" para "intentar recuperar esas ayudas". "Esperemos que podamos hacer algo para volver a la normalidad que teníamos antes o mejorar", ha precisado, indicando que no tiene calculada la reducción porque "han echado para atrás una tabla de bonificaciones que nos habían mandado y entendemos que van a ser más perjudiciales para las familias".

"Con los mismos ingresos que tenía una familia el año pasado, este curso recibirá menos ayudas", ha manifestado, lo que, "entendemos que no es muy justo".