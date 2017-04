Nieves Álvarez: "Marco es el padre de mis hijos y nos respetamos"

Etiquetas

Nieves Álvarez no puede estar mejor. Sumergida en su carrera profesional la modelo y presentadora de televisión comenta que tiene buena relación con el padre de su hijo ya que por ello siempre van a estar de alguna manera unidos. Y es que la modelo solo quiere que se la reconozca por su carrera profesional y no por sus relaciones personales.

CHANCE: ¿Qué hemos podido ver esta tarde?

NIEVES ÁLVAREZ: Bueno, la nueva campaña, además, mi primera campaña de baño. Después de 25 años de carrera y es la primera vez que hago una campaña de baño. No está mal. Y bueno, siempre un orgullo trabajar para el corte inglés. Fue mi primer trabajo que hice hace muchos años, fue para ellos y siempre es un orgullo volver a trabajar, además es una colección preciosa que yo creo que va a tener un éxito increíble para todas las mujeres.

CH: Esperamos veros en bañador, que ya os hemos visto en esas fotos, en ese rodaje...

N.A: Pues te tengo que decir que se me hace raro ver a mis compañeras... nosotras con trajes largos. Hemos hecho dos sesiones en Madrid, una sesión, por supuesto, en Ibiza haciendo el anuncio, que saldrá dentro de poquito y de hecho siempre estábamos en bañador y era como ¿qué hacemos vestidas? Peor no, no, hoy era la presentación y hoy tocaba ir de Juanjo Oliva para El Corte Inglés.

CH: ¿Cómo ha sido el encuentro con las compañeras? ¿Lo habéis pasado bien? ¿Os habéis puesto al día?

N.A: Bueno, no es un reencuentro, nos vemos muy a menudo. A Judit la conozco desde hace muchísimos años, a Ariadne la adoro, o sea que en el fondo yo creo que lo que puedo resaltar de este trabajo es la gran energía que había en todo el equipo, que incluso los fotógrafos, gente del corte inglés decía: "Oh, qué buena energía tenéis..." Y eso también lo hemos transmitido y contagiado al resto del equipo. Yo creo que el resultado luego se ve y se verá en el anuncio.

CH: Nieves, te estás consolidando como una de las caras más conocidas de televisión española, como una de las presentadoras. Y ahora sustituyes a Anne Igartiburu...

N.A: No, no sustituyo a ella.

CH: En Eurovisión.

N.A: Bueno, pero ha habido otros presentadores.

CH: Has sido como el relevo, ¿no?

N.A: En el mes de julio vamos a celebrar los 5 años de Flash Moda, que para mí es ya un éxito estar ya 5 años en televisión con un programa tan bonito dirigido por una persona que adoro, como es Jesús María Montes, que cree en la moda y apoya muchísimo a la moda en este país. Poder estar 5 años en televisión e ir creciendo y aprendiendo poquito a poco, porque en el fondo es lo que he hecho, empezar de la nada e ir aprendiendo y que ahora cuenten para algo pues para mi importante, pues es un orgullo, estoy muy nerviosa, eh.

CH: Te van a ver en el mundo entero, eh.

N.A: Sí, por eso he dicho: "Ay, por dios, empezamos con algo encima que se me ve en toda Europa".

CH: Además, es algo que está como en el punto de mira siempre de la gente.

N.A: No, pero me sorprendió que, bueno, yo sabía que iba a salir la noticia, porque en primer lugar me comentó televisión española si me apetecía hacerlo, pero me enteré que había salido en los medios por Stéphane Rolland, que me mandó un mensaje diciendo: "No me voy a perder la puntuación". Y yo: "¿Cómo? La primera persona que se entera y es en París". O sea que me hace mucha ilusión y para mí es un honor poder hacer algo tan bonito y tan importante representando a mi país además.

CH: Oye, ¿personalmente cómo estás?

N.A: Yo muy bien, yo me encuentro muy bien.

CH: Te hemos visto hace unos días ahí con los niños.

N.A: Sí, he estado en Disney. He estado de vacaciones de semana santa como todas las familias y disfrutando muchísimo. Compaginando también el final de la semana santa, el domingo terminó fantástico en Ibiza rodando el anuncio, o sea que ha sido un poco compaginando la faceta personal con la faceta profesional. Llegué el domingo a Ibiza y rodamos el lunes.

CH: O sea que te ha salido niquelado.

N.A: Me he hecho Alicante, Sevilla e Ibiza. O sea, me he hecho un poco de todo en toda la semana.

CH: ¿Con Marco la relación sigue siendo buena, fluida?

N.A: Es que no tiene por qué ser mala, es el padre de mis hijos, lo seguirá siendo toda la vida y nos respetamos y no tiene por qué ser mala.

CH: Al final lo que importa es el bien de los niños, ¿no?

N.A: Al final lo que importa son ellos y nosotros y de eso se trata.

CH: ¿Y cómo llevas que te relacionen con gente como Velencoso?

N.A: Eso ya está un poco pasado, ¿no?

CH: Pero, por ejemplo, cuando te relacionan así sentimentalmente...

N.A: A mí la verdad es que lo que me gusta es que me relacionen con El Corte Inglés, con mis trabajos, con mi carrera profesional... Esta mañana mi whatsapp ardía, desde amigos y amigas que me decían: "Qué impresionante campaña de El Corte Inglés". Eso es lo que a mí me gusta que se me relacione. Soy Nieves Álvarez, conocida por mi trabajo.

CH: ¿Sabes lo que pasa? Que en el fondo queremos verte enamorada.

N.A: Pero qué manía, ¿a mí me ves triste?

CH: No, en absoluto.

N.A: Pues yo estoy muy feliz.

CH: Esa manía de la gente que asocia la felicidad con la pareja, ¿no?

N.A: Eso son cosas que nos enseñan desde pequeñitos y no es indispensable. Yo estoy feliz con mi trabajo y feliz de poder seguir trabajando y haciendo cosas tan bonitas. Es decir, que después de 25 años mi primer trabajo sea con El Corte Inglés y que después de tanto tiempo me contraten para hacer la campaña de baño, para mí es un éxito que no os puedo ni contar.

CH: Oye, nosotros nos alegramos muchísimo.

N.A: Gracias.

CH: Muchísimas gracias.