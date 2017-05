Nueva recogida de firmas en Internet por el caso de Maloma en demanda de su "repatriación inmediata"

Etiquetas

La ha emprendido una amiga de la joven malagueña Jimena Rico

Una joven ha iniciado una recogida de firmas en el conocido portal digital Change.org, reclamando al Ministerio de Asuntos Exteriores la "repatriación inmediata" de Maloma Morales, la joven saharaui adoptada por una familia de Mairena del Aljarafe (Sevilla) que denuncia la supuesta retención de la misma a manos de su familia biológica. La joven promotora de esta iniciativa es una de las amigas de Jimena Rico, quien recientemente regresaba a España con su pareja, la joven egipcia Shaza Ismail, después de ser ambas deportadas desde Turquia.

Esta recogida de firmas en Internet, una más de las emprendidas con relación al caso de Maloma Morales, abarca además a las mujeres saharauis Koria Badbad Hafed, Darya Embarek Selma y Nahjiba Mohamed Belkacem, también acogidas por familias españolas y presuntamente retenidas por sus familias biológicas, sin que puedan regresar a España.

"Maloma es española de pleno derecho (...), pero a ella no se la defiende. Por ella sólo se negocia en una vía diplomática silenciosa, lenta e ineficaz", se recoge en esta petición, que llama a no "negar la evidencia" de que Maloma y el resto de las mencionadas jóvenes saharauis "no tienen libertad" y "les ha robado sus vidas".

EL CASO DE MALOMA

Y es que meses atrás, Maloma negaba a través de un vídeo que estuviese secuestrada, ratificando tal idea en una reciente conversación telefónica con sus padres españoles, junto con la advertencia de que su situación "no es sencilla". La joven, en cualquier caso, lleva ya más de 17 meses con su familia biológica en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia) y contrajo matrimonio hace pocos meses, después de haber acudido allí con el único motivo de visitar a su madre a cuenta de una enfermedad que ésta sufría entonces.

La petición acusa además al Frente Polisario de amparar estas situaciones y al Gobierno español de ser "cómplice", reclamándole que "actúe en consecuencia, siguiendo el mismo procedimiento" aplicado para "recuperar" a Jimena Rico y su novia, Shaza Ismail Ibrahim, quienes recientemente eran deportadas desde Turquía hasta España, en un convulso periplo iniciado por las jóvenes huyendo del padre de la segunda de ellas, quien habría denunciado su relación homosexual ante las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos.

"Exigimos al Gobierno español su repatriación inmediata", resume esta campaña de recogida de firmas, que suma en estos momentos casi 600 adhesiones.

QUE HABLE EN ESPAÑA

La familia española de Maloma, que considera que se trata de un caso de "retención" ilegal, reclama que la joven pueda pronunciarse en España, en plena libertad, sobre qué desea hacer, si residir con su familia biológica o con sus padres adoptivos. Desde que allá por diciembre de 2015 sus padres adoptivos denunciasen la "retención ilegal" de la joven por su familia biológica, en el marco de una visita a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia, el caso ha experimentado no pocos giros.

Y es que si bien la familia española de la joven recuerda que la misma viajó a Tinduf "con billete de vuelta", el pasado mes de febrero circulaba un nuevo vídeo, en el que la propia Maloma negaba que estuviese "secuestrada por el Frente Polisario, por Argelia", por su familia biológica o "por nadie". "Estoy aquí porque yo quiero. Es mi deseo estar una temporada con mi gente", enfatizaba, avisando de que "se está formando una bola increíble" en torno a su situación.

Mientras la joven incluso contrajo matrimonio el pasado mes de marzo en los citados campamentos, con la asistencia del consejero político y cultural de la Embajada de España en Argel, Gerardo Fernández-Gavilanes Díez, la familia española de Maloma insiste en que antes del último vídeo y de la boda, ella misma habría trasladado, mediante una conversación telefónica, "que estaba deseando volver" a España.

En cualquier caso, tanto la familia española de la joven como el Gobierno insisten en que lo ideal es que ella pueda pronunciarse propiamente en España, para contar con plenas garantías de que actúa en libertad.