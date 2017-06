Oltra cree que el PP "busca el titular fácil" con los centros de menores y garantiza que las decisiones no son políticas

Etiquetas

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha lamentado que el Partido Popular de la Comunitat Valenciana "genera alarma" social y "busca el titular fácil" con sus críticas a la gestión de los centros de menores dependientes del Consell.

"No son decisiones políticas, sino de los técnicos", ha subrayado este domingo Oltra en declaraciones a los medios sobre las afirmaciones de la portavoz 'popular' en las Corts, Mª José Català,

de que se internan menores de 3 años de forma "ilegal" y de la existencia de niños internados en Alicante "cuando tendría que haber un acogimiento familiar".

La titular de Igualdad --que hablará esta semana de la cuestión en el pleno de las Corts-- ha explicado que la ley de 2015 "plantea que no se ha de llevar a cabo una reagrupación de niños de 0 a 3 años a no ser que esté justificado", y que es algo que "lo hacen los técnicos: no es una decisión política, sino técnica".

"Valoran, en algunos casos, que es peor separar a dos hermanos en diferentes familias", ha señalado, con el objetivo de "buscar una familia que tenga la idoneidad de acoger a ambos" porque "todas no lo son" y "siempre dependiendo de las necesidades de los niños".

Por tanto, Oltra ve la postura del PPCV como "sacar de contexto una decisión que está individualizada y que tiene que ver con las necesidades de los niños". "Se debe poner siempre por encima el interés del menor", ha recalcado.

Para la vicepresidenta, "la deriva del Partido Popular en este tema es muy irresponsable" y busca "sacar un titular fácil a costa de no enterarse de cómo funciona el sistema de acogida" en la región.

En definitiva, "generar una alarma que no se corresponde con la real" y "no contribuir a que los niños en la Comunitat Valenciana tengan el interés superior por encima de la señora Catalá o de cualquiera del PP".

"ME GUSTARÍA SABER CUÁNTAS CCAA LO HACEN"

Por todo ello, Mónica Oltra ha insistido en que la meta del Gobierno autonómico es, "en el plazo más breve posible, conseguir la desinstitucionalización de todos los niños de 0 a 6 años", algo que ha recordado que ya se ha logrado en la provincia de Castellón.

"Me gustaría saber cuántas comunidades autónomas tienen toda una provincia con niños de 0 a 6 años fuera de los centros", ha aseverado.