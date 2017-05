Oltra defiende la actitud "ética y estética" del secretario del Consejo Rector de la CVMC

Etiquetas

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha considerado como "ética y estética" la actitud del secretario del Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), ya que "ha tenido la prudencia de ausentarse en cualquier decisión" que pudiera tener relación con su prima hermana, Empar Marco, que fue designada directora general.

En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, ha indicado al ser preguntada sobre si le parece estética esta situación de parentesco que el secretario es un funcionario, letrado de la Generalitat, que ha tenido una actitud "absolutamente escrupulosa" porque "se ha abstenido cuando ha afectado a su familiar" cualquier decisión objeto de debate.

Ha recordado que no tenía voto, no ha opinado, y ha sido "una casualidad" el parentesco entre él y Marco.

"CADA UNO INFORMA DE LO QUE QUIERE"

Asimismo, Oltra ha sido preguntada sobre qué opinión le merece que en el comunicado del Consejo Rector difundido este jueves este órgano reclamara "una actitud responsable y respetuosa con el trabajo de los profesionales de la corporación" ante "las manipulaciones e intoxicaciones de algunos medios difundiendo informaciones innecesarias".

La portavoz ha recordado en primer término que el Consell es "escrupuloso" con la independencia del consejo y ha explicado que la Constitución consagra el derecho a la libertad de expresión y el derecho de información en el artículo 20. "Esa es la línea que el Consell defiende en la comunicación", ha dicho.

"Contra el vicio de pedir, la virtud de no dar", ha ironizado, para agregar que el marco es la Constitución y "no hay más que hablar", porque la Carta Magna no distingue entre información necesaria o innecesaria, por lo que los periodistas "pueden informar lo que crean: "Cada uno informa lo que quiere".

Ha agregado que si alguien piensa que se ha publicado una falsedad tiene el derecho de rectificación o la posibilidad de defender su honor en los tribunales pero "aquí cada uno informa y se expresa en términos de libertad".