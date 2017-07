One of Us afirma que "ningún Estado tiene derecho a terminar con la vida de una persona" ante el caso de Charlie Gard

Etiquetas

La Federación One of Us ha advertido de que "ningún Estado tiene derecho a terminar con la vida de una persona", ante el caso del bebé británico Charlie Gard, afectado de una enfermedad genética rara y mortal, cuyos padres quieren mantenerlo con vida pese a la decisión de la Justicia británica de desconectarle del soporte que le mantiene con vida.