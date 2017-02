LOS PADRES QUE COGEN BAJAS DE PATERNIDAD MÁS LARGAS PARTICIPAN MÁS EN EL CUIDADO DE LOS HIJOS

Etiquetas

- Según un estudio de la Complutense. Un estudio dirigido por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha concluido que aquellos padres que se cogen bajas de paternidad más largas, favorecidas por las políticas públicas, participan posteriormente más en el cuidado de sus hijos pequeños respecto a los varones que se incorporan antes a sus puestos de trabajo.El estudio, realizado por José Andrés Fernández, investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCM, ha medido el impacto de este tipo de iniciativas en la crianza de los hijos en España y ha sido publicado en ‘Journal of Comparative Family Studies’.Fernández manifestó que “la plena implicación de los hombres en el cuidado de sus hijos pequeños, es decir, la corresponsabilidad entre madres y padres en esta actividad, es un factor clave para que desaparezca la desigualdad de género en el mercado laboral y la brecha salarial entre hombres y mujeres”.A la hora de medir el grado de participación de los padres respecto a las madres en 18 actividades de cuidado infantil, se observó que estos tenían una participación minoritaria en todas ellas. No obstante, se registraron importantes diferencias en las actividades más rutinarias, como lavar la ropa del niño o preparar su comida, mientras que se involucraban más en las tareas más gratificantes y creativas, como jugar con el hijo en casa.Sin embargo, el estudio revela que los padres que disfrutaban de bajas de paternidad más largas tendían a tener una participación mayor en las actividades de cuidado más rutinarias respecto a los que se incorporaban antes a su puesto de trabajo.Fernández lamentó que “en países como España a menudo se presenta el dilema entre el crecimiento profesional y una maternidad o paternidad activa”.“PERMISO INSUFICIENTE”“La ampliación del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas introducido el pasado 1 de enero por el Gobierno es algo positivo pero no es suficiente”, subrayó el investigador, que apuesta por “equiparar el permiso de paternidad con el permiso de maternidad”, de manera que se establezcan “dieciséis semanas para la madre y dieciséis semanas para el padre, no transferibles al otro progenitor, y que puedan ser utilizadas con flexibilidad”.En cuanto a las empresas, Fernández Cornejo sostiene que las políticas de conciliación tienen que “avanzar mucho más” y propone que “los directivos sean mucho más sensibles hacia las necesidades de conciliación de los trabajadores” y que “este tipo de políticas dejen de asociarse solo con la plantilla femenina”.Por último, manifestó que “hay que animar a los hombres a que también usen estas prácticas de conciliación” y aseguró que “debe haber mejores políticas de conciliación y sin sesgo de género”.